KARLEUŠI OTKAZAN NASTUP I NA MEDICINIJADI U BUDVI

Nastup Jelene Karleuše koji je trebao da bude ove godini u Budvi je otkazan.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nedavno je Hotel " Podgorica" otkazo koncert Jeleni Karleuši, a razloge za to su javno argumentovali, ipak ni Karleuša nije ostala bez odgovora.

Ovdje nije bio kraj otkazivanju njenih nastupa, pa je sada otkazano i njeno pojavljivanje u Budvi, za publiku koju čini studenti medicinskog fakulteta.

“Dragi moji studenti zdrastvenih fakulteta Medicinijada 2024. je planirana u Crnoj Gori u Budvi, kao i moj koncert na istoj. Organizator me je obavijestio da ste zbog mene kupili više od 4.000 karata do ovog momenta i ja sam beskrajno ponosna i zahvalna što me volite i želite da uživate uz moju muziku.

Kako se zbog uznemirujeće i opasne situacije po građane Srbije koji su na udaru tamnošnjih ekstremista, medicinijada ne bi pretvorila u medijski i politički obračun sa jednom političkom strujom iz CG, a najviše zbog vaše bezbjednosti odlučila sam da kao izvođač ne učestvujem u ovogodišnjem zabavnom programu. U dogovoru sa dekanima i organizatorima, vidimo se u nekom drugom gradu.

Budva i Crna Gora trenutno nijesu bezbedno mjesto za srpske studente i grđane Srbije. Još jednom hvala što ste kupili karte i nadam se da vas ovo pomjeranje neće razočarati. Apelujem na vlasti u Crnoj Gori da garantuje bezbjednost građanima Srbije u toj zemlji jer ekstremizam, mržnja i primitivizam vode u propast. Takođe, savjetujem građanima Srbije da se zbog atmosfere mržnje suzdrže od putovanja u Crnu Goru ovog ljeta. Mi se svakako družimo u vremenu ispred nas. Vaša JK”, objavila je Karleuša na društvenoj mreži Instagram.

Izvor: MONDO/ Instagram/ Printscreen