UKRALA MI NOVČANIK, PA SE JAVILA! Voditelj Pinka otkrio kako se žena pravdala: "Neopjevana glupost"

Voditelj Nemanja Velikić opljačkan je u nedelju, a onda je otkrio da mu je dan kasnije vraćen novčanik, kao i kako se pravdala žena koja ga je uzela.

Izvor: Instagram/tvnemanja/screenshot

Voditelj Pinka Nemanja Velikić oglasio se na duštvenim mrežama gde je ispričao kako ga je jedna porodica opljačkala dok je bio u marketu, a odmah sjutradan je otkrio da mu se javila žena koja je tvrdila da je svakako imala namjeru da mu vrati.

On se opet oglasio na Instagramu i ispričao sve o tome kako mu je vraćen novčanik.

"Svima se zahvaljujem na empatiji i na svemu što ste pokazali, kao i na stotine poruka koje sam dobio putem Instagrama. Jutros se javila žena koja je juče ukrala novčanik, rekla je da je novčanik uzela kako bi mi ga vratila, mislim apsurdna izjava i glupost neopjevana. Ja sam joj postavio pitanje: 'Zašto ga odmah niste vratili, i zašto me juče niste zvali, nego ste čekali da prođe 12 sati?', da bi mi odgovorila: 'Pa eto, sve je tu'. Sve je tu, a šta, to nije trebalo da bude tu, jer ženo uzela si moj novčanik, lopov si i tačka", rekao je Nemanja, pa nastavio:

"Poenta je da je žena vidjela moje objave na Instagramu, vjerovatno me je tražila ili šta god. Rekla mi je da me je odmah prepoznala i da je znala da se radi o meni, ja uopšte ne znam da li je to bitno u ovom momentu, ali bez obzira ko da je, javna ličnost ili ne, takve stvari se ne rade. Kada uzmete tuđe, svoje ćete izgubiti duplo, to morate da znate i od tuđeg nikada ne biva svoje, tako kaže naš narod. Znači ne uzimate tuđe, ako nađete, pošteno vratite", poručio je voditelj na Instagram storiju.

Velikić je ranije na mrežama objavio fotografije i snimak sa nadzorne kamere na kom se vidi gdje ga je, kako on tvrdi, opljačkala jedna porodica. On je rekao da je u novčaniku imao veću sumu novca i dokumenta. Nemanji ovo nije prva neprijatna situacija u kojoj se našao, prije nešto više od godinu dana njemu su nepoznati počinioci razbili šoferšajbnu na automobilu.