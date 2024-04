KUPILA SAM DIPLOMU, POJMA NEMAM KOG FAKULTETA! Našoj starleti sve završio mnogo jak čovek: Neću da radim!

Snimak na kom Nada Đukić Blondi otvoreno priča o kupljenoj diplomi, ovih dana postao je ponovo pravi hit na društvenim mrežama.

Starleta Nada Đukić Blondi tokom jednog gostovanja govorila je svom obrazovanju i sve ostavila u nevjerici izjavom o kupovini diplome. Kako oje tada priznala pred kamerama Hepi televizije ona je kupila diplomu iz menadžmenta i u tome joj je pomogao "kum koji je mnogo jak i koji više nije među živima".

Ovaj snimak ponovo je ovih dana osvanio na društvenim mrežama, i još jednom pokrenuo raspravu o tome kako javne ličnosti završavaju fakultete.

"To sam uradila uz pomoć jednog mog kuma koji je mnogo jak čovjek i koji nažalost više nije sa nama. On mi je govorio: 'Mnogo si inteligentna jako brzo kontaš stvari, vidim kako na telefonu kucaš, na računaru jako brzo sve radiš'. Govorila sam mu da nemam želju i volju da učim, i da su mi neke druge stvari bitnije. Okej, mogu ja da malo sjednem da nešto kao naučim i to je to, ali to meni tad fakultet nije bio prioritet. I onda sam s njim dogovorila, on je to završio, ja sam dobila diplomu i tako sam završila fakultet", ispričala je pre nekoliko godina u emisiji "Opasnice".

"Neću da kažem na kojem fakultetu sam završila menadžment. Bitno mi je da je diploma kod kuće, sjutra znam da neću da radim, jer nisam djevojka koja radi, nikad u životu nisam radila niti ću da radim, ja sam toga svjesna. Uvek sam sve imala, nikad nisam oskudijevala ni u čemu. Ta diploma je kod kuće zbog mojih roditelja jer sam ja došla ovde da se školujem, a ne da postanem javna ličnost. Sad da me pitaš, ja nemam pojma šta sam završila", dodala je ona.

