"JEDNA U BEČU, DRUGA U BEOGRADU, ZNALI SMO DA JE VARA" Dragana pozvala Jovanu Jeremić, otkriveni detalji

Jovana Jeremić otkrila je detalje razgovora sa Draganom Mirković.

Razvod Dragane Mirković i Tonija Bjelića privukao je ogromnu pažnju domaće javnosti, a brojne poznate ličnosti komentarisale su njihov odnos.

Među takvima je i voditeljka Jovana Jeremić, koja je u više navrata komentarisala Mirkovićevu. Nakon priče o novcu Tonija Bjelića, Jovana je rekla da "Dragana mora da smrša", a sada otkrila i da se nakon svih izjava čula sa pjevačicom. Nakon što je Jeremića iznijela tvrdnje o biznismenovoj nevjernosti prema pjevačici, a sad je otkrila da ju je nakon te izjave Dragana pozvala.

"Ona me je okrenula, onako iskreno, ljudski je razgovarala sa mnom. Rekla mi je koliko je Toni bio divan prema njoj, koliko joj je bio privržen i da ona nije znala za te stvari. Pitala me je ako sam ja znala nešto, zašto joj to nisam rekla", rekla je Jovana za "Srbija Showbizz", pa dodala:

"Ipak, ako ona sama nije vidjela, glupo je da ja pričam bilo šta. Imala je potrebu kao žena da mi se obrati, ja sam je tako razumjela i ja sam nju sada stavila pod moju zaštitu. I dalje mislim da bi trebalo da smrša zato što je prelijepa žena i njena duša je prelijepa."

Podsjetimo, Jovana je osudila Draganu jer je ostala u braku sa Tonijem dugo, navodeći da je ona, kao novinar, znala da je on vara već 10 godina.

"Šta je Dragana radila u tim situacijama? Pa gdje je ona bila, pa zašto ga nije ostavila odmah? Kakvo je to ostajanje? Kakvo je to ostajanje u braku gdje te neko ne poštuje? Šta je vama tu nejasno? Šta je vas tu frapiralo? Svi smo mi znali, ajde da pričamo iskreno. Mi smo kao novinari znali da nju Toni vara posljednjih 10 godina. Mi smo svi znali, znali smo čak i sa kojima je vara", pričala je tada Jovana za Informer, pa dodala:

"Znali smo u koja mu je kombinacija u Beogradu, koja u Beču, koja vamo, koja tamo. Draganu je bila sramota šta će selo da kaže, jer ona ima taj mentalitet. Luče iz Kasidola. To je taj seoski mentalitet, šta će selo da kaže, da sam se ja oslobodila kad sam otišla, kamo sreće da sam ranije otišla. To je u njenom slučaju bilo, a žene koje se ne razvode zbog materijalnog su za mene mučenice. A ove koje traže, a nemaju ništa su sponzoruše."

