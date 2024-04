BALVANČINA, GLAVU BIH MU OTKRINULA! Dara surovo o Slobi: Ko se ogrešio o mene nije dobro poršao!

Dara Bubamara još jedno je žestoko udarila na Slobu Radanovića nakon što joj je kako tvrdi ukrao pesmu.

Nakon jednog gostovanja Slobodana Radanovića tokom kog je najavio novi album i otkrio da se na njemu nalazi "poslednja pesma Marine Tucaković", "Infarkt duše", hitno se oglasila Dara Bubamara koja je optužila kolegu i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta da su joj ukrali pesmu.

Pomenutu numeru su prvobitno snimili Dara i Željko Nikolić, a pevačica je Slobi dva puta obrisala numeru sa Jutjuba zbog autorskih prava. Tokom gostovanja u Amidžo šou Dara ih je žestko napala, a Sloba je ponovo objavio spornu pesmu.

"Sloba Radanović mu je ukrao pesmu. To su ti najlošiji likovi koji su kao dobri momci, crkva foliraju, a ovamo ti zavuku. On nema ni mozga, ni hajpa ni vere, nazvali su ga balvan i on je stvarno balvan, balvančina jedna, a ja sam mu pomogla kada mu je trebao duet, išla mu na sahranu ocu, to neću da prebacujem otišla sam od srca. On je 'ladno čuo pesmu koju sam snimila s Željkom Nikolićem, dečko je nepoznat, ali je platio pesmu Marini Tucaković i Raletu. Došla sam snimila 'Infarkt moje duše' to je poslednja Marinina pesma. Taj dečko je imao smrtni slučaj i čekao je dve tri godine da snimi album, ovaj čuo kod Rleta odmah uzeo pesmu", irpičala je Dara u podkastu "Vostcast" i dodala:

"Nudio je i Ceci, rekli su joj da je Darina i Željkova, ona rekla ok. On me nije ni pitao, dva puta sam mu srušila pesmu i sad treći me molili prijatelji da ne radim to, čak su mu nudili i pare, reko nemoj molim te pare. Imam dozvolu da ga opet ugasim, ali nisam htela. On je pokazao svoje pravo lice. Praviš šou program pomažeš mladima, a ovamo saplićeš noge mladom dečku koji tek počinje. Ne želim nikom zlo, nek su živi izdravi, ali kada se ogrešiš o nekog dobrog i poštenog vratiti se. To je Željkova pesma, ja sam stala u njegovu odbranu, meni to da je uradio, glavu bih mu otkinula odavno. Kolima bih došla ispred i rekla: 'Šta je, u čemu je problem?'. Al opet sam ispala dobra i pustila. To ranije nije bilo, mi smo se čuli dogovarali. Ne treba biti proklet, sve se vrati. Ko se ogrešio o mene nije dobro prošao. U životu nisam nikom pretila, ja nikoga da zovem telefonom ne pada mi na pamet", poručila je Dara koja je udarila i na Harisa Džinovića nakon razvoda.