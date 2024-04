LAGAO DA JE BANKROTIRAO PA NA STO IZNIO KOFER PUN PARA! Baka Prase otkrio kome je otišlo 1.000.000 dinara

Iza priče o navodnom bankrotu zbog kocke, Baka Prase snimio video i pokazao humanost na djelu.

Izvor: Youtube printscreen / Baka Prase

Nakon što je u javnost pustio priču da je bankrotirao zbog kocke, te da rasprodaje skupocjene automobile, i da su ga zbog svega napustili i djevojka i prijatelji, Baka Prase je otkrio pravu istinu.

Ilić je ubrzo demantovao ove navode i otkrio da je postojao razlog zašto je to učinio - dao je na desetine hiljada eura u humanitarne svrhe, ali uprkos ishodu cijele priče, pojedinci su mu ipak zamjerili način na koji je to učinio.

"Angelina je preslatka djevojčica kojoj nije dobro i od rođenja ima probleme od krvarenja u mozgu do epilepsije. Došli smo da joj pomognemo i ponudimo novčanu pomoć", stoji na početku videa.

Izvor: YouTube/Printscreen/Baka Prase

Baka Prase je posjetio porodicu djevojčice u Sočanici na Kosovu, a zatim na sto stavio kofer sa novcem neophodnim za njeno liječenje. "Nadam se da će ovaj novac da vam pomogne. To je od mene i od svih koji me prate", naglasio je Jujtjuber. "Ovo radim zbog svih koji su povjerovali i radovali se pričama da sam propao. A davaću još", dodao je te demantovao sve priče o raskidu sa Anjom Bla i prodaji automobila, ali je priznao da je izgubio 200.000 eira na kocki, međutim, to po njegovim riječima nije dovoljno da on bankrotira.