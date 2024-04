"POLICIJA ME VRATILA S GRANICE" Dejan Dragojević na Bajram krenuo u Sarajevo: "Izgleda da ćemo u aps"

Dejan Dragojević s izabranicom odlučio je da za Bajram ode u Bosnu, a na granici ga je zatekla neočekivana situacija.

Izvor: YouTube/Dejan Dragojevic/screenshot

Nekadašnji učesnik rijalitija Parovi i pobednik Zadruge Dejan Dragojević, nakon što je prošle godine promenio veru i prešao u islam, odlučio je da s devojkom na Bajram ode u Sarajevo, a na granici s Bosnom i Hercegovinom doživeo je neprijatnost.

Dragojevića je policija zaustavila i nisu mu dali da pređe granicu, a razlog je neregistrovano vozilo.

"Toliko smo lagano krenuli Jovana i ja, ni na kraj pameti nam nije bilo da je istekla registracija pre sedam dana. Sad moram da čekam saobraćajnu policiju, tako da izgleda ništa od Sarajeva", rekao je Dejan na vlogu, a njegova devojka dobacila: "Izgleda da ćemo u aps".

"Jao, pa to je ono kad su me pratili! Ko zna zašto je to dobro, videćemo šta će se dešavati, Ako ne može da se ide, šta da radimo", istakao je bivši zadrugar, dok je čekao na granici da vidi šta će se dalje desiti.

"Sad smo na granici, došla je saobraćajna policija, mlad momak, kulturan, fin. Uzimaju mi tablice, nose u policijsku stanicu. Izaći će mi u susret da idem pod rotacijom do tehničkog pregleda, nazvaće njih da vide da li mogu da me prime odmah, tako da bi trebalo da bude sve okej", objasnio je dalje Dejan, dok je Jovana dobacila: "Idemo u policiju!".

Sreća ih je ipak poslužila, pa su našli rešenje kako da pređu u Bosnu i stignu do Sarajeva: "Prešli smo u Bosnu, auto je ostao u Srbiji, čekamo registraciju u ponedeljak. Sad smo iznajmili auto, i dalje idemo ka Sarajevu", saopštio je na kraju Dragojević, koji je svoj snimak nazvao "Težak put do iftara u Sarajevu, policija me vratila sa granice".