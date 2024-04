Anđela Jovanović prvi put je progovorila o sukobu s Branislavom Lečićem i tužbi koju je podnio protiv nje.

Izvor: Mondo/Uroš Arsić/YouTube/Tampon zona

Glavna tema srpske javnosti danima je bila tužba koju je podnio glumac Branislav Lečić protiv mlađe koleginice Anđele Jovanović, jer je odbila da s njim glumi u istoj sceni serije "Radio Mileva". On traži da mu Anđela Jovanović isplati novčani iznos od 300.000 dinara za "povredu časti i ugleda", dok je glumica istakla da je odbila da dijeli kadar sa Lečićem zbog neprijatnog događaja iz prošlosti.

Glumičin otac legendarni glumac Dragan Gagi Jovanović, nije krio da je šokiran i tužan zbog svega što se dogodilo, a sada je prvi put Anđela javno progovorila o svemu.

"To je bila stvar principa. Za mene nije postojao drugi odgovor u tom trenutku. Moje cijelo biće je odreagovalo tako", rekla je Anđela i dodala:

"Imala sam neprijatnu situaciju, mnoge moje koleginice koje izuzetno poštujem i kojima vjerujem su imale razne situacije i neprijatna iskustva i to je sve došlo do mene. Ljudi pričaju stvari, naš krug taj glumački, saznaš informaciju, ljudi se povjeravaju. Pri zdravoj svijesti i čistoj pameti, nisam mogla to da uradim. Plašila sam se, bojala sam se, ja sam slobodna umjetnica, nisam zaposlena, nemam tu vrstu sigurnosne mreže. Zavisim od projekata, ali ne bih mogla da živim sa sobom da nisam poslušala sebe i svoju istinu".

Vidi opis ANĐELA PRVI PUT O SKANDALU S LEČIĆEM! Glumac je tužio: Plašila sam se, to je bila stvar principa! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Mislim da u tim situacijama uvijek kada nešto prećutimo ili kada zažmurimo i pređemo preko nečega, mi to ostavljamo nekim narednim generacijama da se bore sa tim. Mislim da je to jako pogrešno. Ne volim neprijatne situacije, ne volim konflikt, ali je to prijeko potrebno", rekla je glumica u podkastu "Tampon zona".

"Moramo da podvučemo i da izađemo na crtu sa nekim stvarima i da se suočimo koliko god nam nešto neprijatno i teško bude bilo, to je naša dužnost. Sve što radim nekoliko godina unazad, imam to u glavi da ne želim da ostavim nekom mlađem to da se bori s nečim. Dobra strana svega toga, jeste to da sam imala podršku od početka. Prvo od muža Mihaila, kada sam mu ispričala da sam rekla 'ne', nisam čula 'zašto si to uradila?', već 'svaka ti čast, tako i treba, uz tebe sam do kraja'. To mi je dalo vjetar u leđa. Bojala sam se izloženosti, nisam htjela medijsku pažnju pogotovo za nešto što može da bude jako negativno. Nisam htjela ni da uvlačim porodicu, bilo je previranja i sa samom sobom, ali moja odluka nije mogla da bude drugačija. Da mogu da vratim stvari isto bih uradila. To će sad da traje, ali ja sam mirna sama sa sobom i sa svojom odlukom", rekla je Anđela i dodala da joj je podrška bila jako važna.

Kada se pojavila ispred suda Anđelu su podržale brojne koleginice koje su je izgrlile: "Taj momenat ispred suda je bio predivan, trenutak prave solidarnosti, sestrinstva i podrške. Kada sam ih vidjela, tresla sam se ko prut od emocija. Iskrena podrška, ljubav i kolegijalnost, to je ono što nam treba. Hvala im, beskrajno sam im zahvalna".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović