"ONA JE NJEGA ZAKLALA?" Jeziva priča Kaje Ostojić - djevojka ubila njenog prijatelja, isplivali šok detalji

Pjevačica Katarina Ostojić pričala o tragediji koja se odigrala prije 12 godina

Izvor: Instagram/kaya_ostojic

Pjevačica Katarina Kaja Ostojić gostovala je u jednoj emisiji u kojoj je govorila o tragediji koja se odigrala 2012. godine, kada je njenog prijatelja (47) ubila njegova djevojka (19), samo par sati pošto se pozdravila s njima i otišla u hotel da spava.

Nakon ubistva kojem je prethodila svađa, u medijima se spekulisalo da je razlog rasprave upravo pjevačica. Kaja se sada prisjetila ovog događaja i ispričala šta se dešavalo u noći uoči ubistva:

"Mi smo svi zajedno sjedjeli tog dana, kod tog mog pokojnog prijatelja u Crnoj Gori. Bilo je to prije mnogo godina. Bila sam u Belgiji kada je taj njen advokat počeo da priča takve gadosti po novinama. Ne znam da li mu je to bio sistem odbrane, ali bio je preglup, zaista. Mene sudija u prvom trenutku nije htio da pozove na saslušanje, pa me ipak pozvao, jer je taj advokat toliko insistirao, da mu se sva odbrana bazirala na meni", rekla je pjevačica i dodala:

"Bila su još dva moja prijatelja i sjedjeli smo kod njih u kući preko dana. Ja sam posle otišla na nastup, oni su izašli, napili se. Nisu bili kod mene na nastupu, već sam ja nakon nastupa došla tamo gdje su bili oni. Popila sam jedno piće i otišla u hotel da spavam, jer sam bila umorna i sjutradan sam rano imala let. Nikada neću zaboraviti taj poziv ujutru i taj horor".

Voditeljka je potom upitala Kaju: "Ona je njega bukvalno zaklala?", da bi Kaja rekla: "Da. Ali, posle sam saznala šta je negdje bio razlog. Ne bih sada o tome... Ništa to neće promijeniti, zato ne bih sada o tome".

" Iz njenog okruženja su tada pričali da je razlog bio navodno taj što je vara sa tobom", nastavila je voditeljka.

" Katastrofa, mislim da je to najveća glupost. Ljudi svašta pričaju", rekla je pjevačica.