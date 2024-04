LAJE, SPAVA U KAVEZU I ŠETA JE NA POVOCU: Moja devojka se ponaša kao pas! Kažu da je luda, ja je volim

Puže četvoronoške, dečko je šeta na povocu, rukama kopa po dvorištu, spava u kavezu i laje na zahtev "vlasnika"...

Izvor: YouTube/ Love Don't Judge/screenshot

Džena je Amerikanka koja voli da se prema njoj ponašaju kao prema psu. Ona puže, šetaju je na povocu, spava u kavezu, kopa, laje i liže se s drugim psima. Kada je progovorila o svom fetišu naišla je na oštre reakcije ljudi, ali njen dečko Lorenzo ističe da njemu tu ništa nije čudno i da je on voli baš takvu.

Amerikanka koja se uživa da je štene, tera dečka da je po ulici šeta na popvocu, a kako je otkrila ovu neobičnu "igru" započela još kao dete i nikada nije prerasla.

"Tražila bih mamu da se igra sa psima i sa mnom samo kako bih bila jedan od pasa. Roditelji su me uvek pitali kada ću to prerasti, ali nisam nikada", rekla je za Jutjub kanal "Love Don't Judge".

Takve "igre" ne smetaju njenom dečku Lorenzu: "Igra šteneta jako je važna za našu vezu. To je deo mog 'ljubavnog jezika', kako ja izražavam ljubav", rekla je ona i dodala: "Kada smo u javnosti, ponekad može biti malo neprijatno. Ali ima i čudnijih stvari. Djevojka koja se pretvara da je pas nije najčudnija stvar. Meni to nije čudno", rekao je njen dečko i dodao da svi misle da je poludela, ali on to voli.

Jenna se nadovezala: "Kad sam mu prvi put rekla za ovo, nije se uopšte ustručavao. Bio je kao - OK, ajde kul".

Nakon što je progovorila o svom životnom stilu, Džena je naišla na oštru reakciju korisnika društvenih mreža, koji tvrde da "nije baš normalna".