STVAR JE RAZREŠENA, ONA IMA AUTORITET! Konstrakta o sukobu oko Teya Dore i Breskvice, pa spomenula i Cecu!

Gostujući u jutarnjem programu Radija S, Konstrakta se dotakla svih gorućih tema oko Izbora za pesmu Evrovizije.

Izvor: YouTube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Danima se vodi "rat" u medijima i na društvenim mrežama među pristalicama Breskvice i Teya Dore, pa mnogi komentarišu da je ovo poput političkih izbora podelilo Srbiju. Iako je Teya Dora odnela pobedu i prestavljaće našu zemlju na Evroviziji u Malmeu, mnogi smatraju da je Breskvica zakinuta zbog glasova stručnog žirija, jer je imala veću podršku glasovima publike.

Sada je svoje mišljenje iznela i Konstrakta, koja ima iskustvo na ovom prestižnom takmičenju, ove godine je sa numerom "Novo, bolje" na PZE zauzela je treće mesto po glasovima publike. Ona je imala zanimljiv nastup, koji je mnoge podsetio na pobednički od pre par gdoina sa pesmom "In corpore sano", s tom razlikom što je sada umesto pranja ruku u lavoru, mesila hleb.

Ipak, u emisiji se nije pohvalila svojim umećem. "Ne umem baš da umesim testo za hleb", pa se setila jedne situacije: "Jednom prilikom sam nosila hleb u gepeku četranest dana! Kada sam videla-svuda mrve, haos." A zatim se osvrnula na završnicu ovogodišnjeg izbora: "Prošlo je par dana, idem dalje, završen je hajp, smirila sam se. Pomislila sam u ponedeljak- zamisli da sam prošla? Teya Dori nije lak zadatak sada." Osvrnula se i na priče o najavljenim protestima ispred RTS-a od strane Breskvicinih i Teya Dorinih fanova. "Uvek ima nekog nezadovoljstva, i komično je i opasno. Zar nije i Ceca ušla u priču?Ona ima autoritet da smiri strasti valjda, tako kažu," aludirajući na emisiju u kojoj je Ražnatovićeva ugostila obe mlade pevačice a koja će se uskoro emitovati. "Ovde je specifična situacija, u polje je ušlo tumačenje teksta pesme 'Gnezdo orlovo', a ovde je zapaljiv teren, osetljiv trenutak. Nisu uspostavljeni kriterijumi kako čovek može da glasa", iznela je Konstrakta, a zatim dodala:

"Sajsi MC ima legitimno pravo da glasa po subjektivnom mišljenu ko bi nas tamo dobro predstavljao. To moramo da poštujemo, podeljeno je pola-pola sa publikom. U ovom trenutku je to tako, nemamo dalje šta da diskutujemo, to su uslovi sa kojima smo ušli u takmičenje. Ako to znaš, nema dalje".

Izvor: Instargam printscreen / sajsimcofficial

Konstrakta se još prisetila momenta iz 2022. kada se ona našla u sličnoj situaciji, jer je od Nede Ukraden dobila nula poene, kao ove godine Breskvica od strane Sasji MC. "U tom trentuku nisam pratila tabelu, bodove, naknadno sam shvatila. Ljudi su tek kasnije digli buru, što je Neda dala Konstrakti nulu. Nije lako žirirati, pokušavaš da budeš objektivan ali nije lako isključiti subjektivan osećaj. Nisu uspostavljeni kriterijumi kako čovek može da glasa".

Zatim je iznela mišljenje o pobedničkoj pesmi "Ramonda": "Oni koji geldaju polufinala su oni koji prate Evroviziju, upoznaju se malo sa materijalom. Ramonda ima neku temu, ako se bude promosivsala kao anti-ratna pesma može proći kod publike. Ovo je pesma koja te ne kupi n aprvu, treba joj malo vremena. Na ishod utiče i tok takmičenja, da li će se naći između dve brže pesme".

O poruci svoje pesme "Brže bolje" i daljim aspiracijama odgovorila je: "Krajnji cilj je mažemo džema na 'leba, pa opet peremo ruke i tako u krug!"