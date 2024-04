PERE PILIĆE I SREĐUJE SUDOVE! Kolege s pijace raskrinkale Mirka Šijana: Kupci više traže tasta

Radnici s pijace otkrili su kakav je Mirko Šijan, ali i šta radi kada svrati do tezge Rodića.

Izvor: Instagram/miresijan/printscreen

Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske, oženio se lepom Bojanom Rodić koja mu je podarila dva sina. Vredna porodica Rodić ima svoju proizvodnju pilića, a Mirko se našao u centru pažnje medija i kada se pisalo da je svakodnevno na Bajlonijevoj pijaci gde pomaže tastu i tašti.

Prodavci s pijace naveli da ga često viđaju, da je uvek nasmejan i vrlo vredan, ali da posao još treba da uči i usavrši govori i činjenica da ljudi više traže njegovog tasta Bogdana, nego njega.

"Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da donese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso. Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi, majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast", rekla je jedna prodavačica.

"On zna čak i da pomogne drugima, kao svi mi tako stane popriča, ja prodajem voće na ulazu, pa ih viđam stalno kad dolaze da donesu piliće. Svi se mi ovde znamo, pa se družimo ceo dan, ali oni dođu ujutru samo za robu i odu, mada ne radi on to često, ja sam ovde svaki dan, a oni ne, imaju para pa ne moraju oni, imaju ko će. Pa ne pričamo ništa posebno, kao i sa svakim čovekom, ja mu se javim, a on me pita kako je, pitam je l' ima posla i tako, dečko ko dečko", istakla je druga koleginica Šijana i Rodića.

Mirko je jednom prilikom poručio: "Ne razumem šta je loše u tome da pomažem i radim? Mi se bavimo proizvodnjom i prodajom pilića, naravno da ću otići da obiđem svoju tezgu, pa ko ne bi to radio na mom mestu", rekao je Mirko i otkrio da su ga ljudi na pijaci verovatno pomešali sa jednim od njihovih zaposlenih koji je zadužen za prevoz i istovar robe.

"Ljudi su me verovatno pomešali sa vozačem. Imamo vozača koji ujutru rano dovozi robu, istovara je, takođe imamo i prodavačicu, pa nema potrebe da to radim ja, iako mi nije problem. Bojana i ja se više bavimo papirima, ali znamo i ostalo. Imamo zaposlenih koliko hoćete, ali naravno da, kada postoji problem, da ću da se latim i tog dela posla, a i kada nema problema, dođemo da vidimo da li je sve u redu, da obiđemo sve, ne znam šta je tu čudno", rekao je Mirko i poručio da on i supruga nisu preuzeli porodični posao, već su tu da pomognu.

