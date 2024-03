NOV UDAR NA SRPSKU GLUMICU! Jelena Karleuša BRUTALNO isprozivala Natašu DNK - "Ona simpatična, što voli da ždere"

Pevačica Jelena Karleuša poslala apel pratiocima da prestanu da jedu meso

Pevačica Jelena Karleuša, koja se godinama unazad bori za prava životinja i propagira vegansku ishranu, ponovo je upitala na društvenim mrežama apel da prestane zlostavljanje i ubijanje životinja zbog jela.

U obraćanju pratiocima je podsetila "da je napala onu glumicu koja voli da ždere" i podsetila na sukob sa Natašom Aksentijević, koja je, gostujući u jednoj emisiji, govorila da "jede slaninu i meso".

"Ako kažete da je vaš izbor i vaše pravo to šta ćete da jedete, zašto je vaš izbor tako okrutan? Zašto vaš izbor podrazumeva da se nekom oduzme život? Zašto ne birate milost? Sećate se kad sam napala onu glumicu jer je rekla da ona ima pravo na svoj izbor da jede meso? Sećate se, simpatična bucka, voli da ždere... I ja sam sebi dala pravo da joj se obratim. Mogla sam i gore, šta bi ona meni mogla, ništa... Ali, postoji valjda neka svest? Nisam je nabila na ražanj, nisam poželela njenu masnu butinu, čvarke od gu*ice, a bilo bi ih... Ljudi se ne jedu? Nije valjda? A, ko ste vi da odlučite ko se jede, a ko ne? Svaki ubica da sebi pravo da oduzme nekome život, to ne znači da je zapravo to bilo stvarno njegovo pravo.... To što smo mi kao vrsta sebi dali pravo da jedemo i ubijamo životinje, ne znači da mi to pravo stvarno imamo. Samo koristimo mozak, moć i silu. Ali, to isto rade ubice kad ubiju drugog čoveka. Da li to opravdavate? Ili pravite sramnu razliku u ubijanju", pitala je Jelena pratioce.

Prvo obraćanje Jelene Karleuše Nataši Aksentijević bilo je krajem prošle godine, kada je glumica u emisiji rekla "da njen DNK ima više sličnosti sa svinjom nego suncokretom" i da ima pravo da jede šta želi.

"Naravno da ti imaš više sličnosti sa svinjom nego sa suncokretom, to je očigledno! Ali zato te niko neće preklati, nabiti na ražanj i ispeći. Tvoj je izbor šta ćeš jesti, jedi i go**a što se mene tiče (bolje to, nego leš), po tvom telu se vidi da se hraniš masno i nezdravo (o pritisku, šećeru, mastima, masnoj jetri da ne govorim-tvoja stvar), ali moraš da razumeš da nema šta ti da dozvoljavaš kad je o tuđem životu reč! Tu ja tebi ne dozvoljavam! Ne dozvoljavam da daješ sebi pravo da javno propovedaš gluposti, navijaš za masakar životinja koje imaju pravo da žive baš kao i ti i savetuješ ljude da štete svom zdravlju! Ti si kako kažeš isto što i svinja, mada svinja sigurno ima više milosti, ljudskosti i intelekta! Budi više svinja, a manje budala", napisala je Karleuša u svom stilu na Instagram storiju.

Nataša se tada oglasila i rekla da je šokirana njenim obraćanjem:

"Ja sam zaista iznenađena. Karleuša je meni uvek bila simpatična. Šta da kažem o ženi koja napada ljude, a brani životinje? Nije mi palo na pamet da Jelena Karleuša ima vremena da misli šta Nataša Aksentijević misli o slanini. Sve je ovo besmisleno! Jelena je možda ljuta, možda stvarno voli prasiće. Ko zna koja je njena muka", rekla je Nataša.