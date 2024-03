DOŽIVELA PEH PA OBORILA REKORD U SPENSU! Dragana Mirković pokazala da je jača od svega VIDEO

Dragana Mirković sinoć je uspjela da obori rekord dvorane Spens u Novom Sadu, a koliko su je ovacije publike ganule svjedočile su suze koje nije uspjela da sakrije prilikom izlaska na binu.

Iako je pred koncert bilo tehničkih problema zbog kojih dio scenografije nije mogao da bude upotrebljen, Dragana Mirković je pokazala da je jača od svega i da je pravi profesionalac.

"Hvala vam dragi moji učinili ste me najsrećnijom ženom, a kad pričamo o ženama, želim da vam čestitam današnji praznik i nadam se da će vam ovaj osmi mart ostati zauvijek u sjećanju", rekla je regionalna muzička zvijezda koju je ovacijama pozdravilo oko deset hiljada ljudi.

Pogledajte 00:40 Koncert Dragane Mirković u Novom Sadu

Na pitanje šta je ona dobila za 8. mart, kaže, da je dobila gomilu poklona i da će ih tek pokazati. Iako je bila u dobrom raspoloženju pred koncert, veliki problem je nastao kada je shvatila da organizatori nisu napravili binu koju su dogovorili sa Draganom.

"Svim i svačim, ali izbaciću na Instagram, jer ako krenem da nabrajam trajaće dugo. Spremila sam toliko iznenađenja večeras, ali ne znam da li smijem da se požalim na organizaciju koja je napravila mnogo manju binu, nego što je bilo dogovoreno. Tako da gomila stvari koje smo donijeli iz Arene i koja je trebala da bude ovdje predstavljena, prosto tehnički ne može da stane na binu", rekla je ona i dodala: "Prvo sam bila šokiran, a onda sam malo bila ljuta, a onda sam rekla nema veze, tu sam ja to je najbitnije. Ali, bez obzira stavrno sam se trudila i sve to nije besplatno i na kraju dođemo da to sve stoji u kamionu", požalila se.

Na pitanje kako pamti posljednji koncert koji je održala u Novom Sadu, prije više od 25 godina, ona kaže: "Jako dugo nisam bila i baš zato se mnogo, mnogo radujem. Sve moje koncerte pamtim kao najljepše uspomene i očekujem da će i ovaj takav biti."

Pjevačica je u februaru održala dva koncerta u beogradskoj Areni, kojima je obilježila 40 godina karijere i na kojima su joj društvo na bini pravile brojne kolege. Arena je bila ispunjena do posljednjeg mesta, a ranija najava da su koncerti humanitarnog karaktera posebno je ganula Draganine obožavatelje i domaću javnost. Sada je otkriveno i da će sredstva biti proslijeđena onima kojima je pomoć najpotrebnija.

