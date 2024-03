NOVI DETALJI RAZVODA: Melina vilu zamenila stanom u elitnom delu Beograda, deca ostala sa Harisom?!

Haris Džinović potvrdio je da se razveo od supruge Meline Džinović, te je tom prilikom otkrio da su njegova deca Kan i Đina teško podneli.

Iako je razvod zvanično potvrđen, Melina i Haris Džinović već neko vreme ne žive zajedno. Modna kreatorka se nakon odluke da se razvedu iselila iz luksuzne vile na Senjaku, a sebi je navodno kupila stan u elitnom delu Beograda u kom sama živi. Deca, sin Kan i ćerka Đina su, ostali su da žive kod oca u vili, kako prenosi Blic.

Haris Džinović je potvrdio da su on i Melina stavili tačku na brak. "Ona zna razlog... Ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž poslednji sazna. Kažu ljudi da je razvod posle smrti najteža stvar. Ja bih to malo demantovao. Kako? Pa fino, ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja s tobom", naveo je i otkrio kako su njihova deca, ćerka Đina i sin Kan to podneli. "Oni su poprilično veliki, ali nije im to lako palo", istakao je Džinović.

Haris živi u vili od dva miliona

Pevač se 2021. godine sa porodicom uselio u svoju vili na Senjaku koju je gradio od 2017. godine. U ovaj projekat je uložio, kako se pisalo, oko 2 miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je i pevač pričao javno.

"Stalno menjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: 'Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši'. To su sasvim normalne promene tokom gradnje, ne razumem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih", ispričao je Haris jednom prilikom.