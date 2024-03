Na početku emisije Branislav Lečić je objasnio kako je primio vest da je Anđela odbila da glumi sa njim u seriji "Radio Mileva".

Izvor: K1/Printscreen

Glumac Branislav Lečić u emisiji "Kec na jedanaest" eksluzivno je otkrio sve detalje o razlozima za tužbu njegove mlađe koleginice Anđele Jovanović.

Na početku emisije objasnio je kako je primio vest da je Anđela odbila da glumi sa njim u seriji "Radio Mileva". "Ja sam sa produkcijom NIRA i Nebojšem Garićem, koji je moj prijatelj i divan čovek i koji mi je ponudio iz najbolje namere angažman da igram kako bi se, između ostalog, završila ta stigma koja me inače prati još od slučaja sa Danijelom. Ja sam to prihvatio, naučio sam tekst, potpisao ugovor i bio sam spreman. Sve se to znalo 20 dana ranije. Međutim, noć pre nego što treba da idem na snimanje ja dobijam informaciju da ne mogu da snimam. Tačnije, tu scenu Anđela odbija da igra sa mnom", objasnio je Lečić.

On naglašava da svako ima pravo na izbor, ali da očekuje minimum poštovanja u odnosu sa kolegama. "Svako od nas, glumaca, bira. Međutim, imala je vremena da odluči nogo ranije i da kaže svoju ulogu, a ne kada je već objavljeno i u medijima da igrate tu ulogu. Kako da objasnite da to ne radite?" pita se Lečić. Otkrio je i da je dobio izvinjenje od produkcije, ali da je Anđelino izvinjenje izostalo, što je i razlog tužbe. "Ja sam saznao veče pre snimanja da ne igram, ali produkcija nije htela da kaže šta je razlog, verovatno kako bi se zaštitila. Kada se izvnila produkcija, ja sam njima oprostio odmah. Međutim, ona nije htela da se izvini. To nije profesionalni odnos prema poslu", dodao je popularni glumac, i dodao: "Nisam je tužio što je ona odbila da radi sa mnom. Mi svi glumci biramo i rediteljski i glumački sa kim ćemo da radimo."

Vidi opis "POVUKAO BIH TUŽBU SAMO U OVOM SLUČAJU!" Lečić se po prvi put oglasio nakon skandala sa Anđelom Jovanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: TV KURIR Screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Lečić je objasnio i da je uloga koju je dobio složena i da ima čitav niz odnosa koji su za njega bili relevanti, ali da mu je posebno bila značajna, jer je, kako kaže stigmatizova, još od lsučaja sa Danijelom Štajdohar. "Trpim posledice ataka za svoju egzistenciju, trpim posledice ataka na svoj život. Moji zahtevi prema Anđeli nisu komplikovani, a to je minimum profesionalnog poštovanje. Zbog nečije odluke koja je moguća, ali pre toga. Dobio sam izvinjenje od produkcije, ali minimum stavari koji bi bio ljudski i karakterni", dodao je on.

Inače, Anđela Jovanović ranije je objasnila da je odbila da se sa Lečićem pojavi na setu zato što je imala loše iskustvo sa njim, ali je glumac u emisiji "Kec na jedanaest" istakao da ne zna o čemu se radi. "Ne znam na kakvu neprijatnu situaciju Anđela misli iz prošlosti. Mi smo se videli samo jedanput u životu. Bilo je to pre devet ili deset godina. To je bio prvi i jedini put. Hteo sam da radim jednu predstavu i jednu od uloga sam hteo da namenim njoj. Inače, nemam kontakte sa njom, niti poruke, kao ni telefonske pozive. Rediteljski i prijateljski sam hteo tada hteo da je upoznam. Normalno krajnje ljubazno sam pričao sa njom. Između nas nema loše priče", dodao je Lečić.

Vidi opis "POVUKAO BIH TUŽBU SAMO U OVOM SLUČAJU!" Lečić se po prvi put oglasio nakon skandala sa Anđelom Jovanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na piranje, zašto je Anđela pomenula u javnosti neprijatno iskustvo u komunikaciji, Lečić objašnjava: "Mislim da je to samo njen alibi, da bi ona imala neki lični razlog zbog čega neće da snima. Setio sam se da i da je taj razgovor bio na nekoj terasi i da su bile i neke kamere koje su snimale naš susret. U tom našem razgovaru nismo imali ništa, a kamoli neki dodir, bukvalno ništa", bio je jasan Lečić.

Na pitanje voditelja, kako komentariše podršku koju Anđela dobija od kolega, i da li bi Anđelino izvinjenje nešto promenilo, Lečić je odgovorio: "Ona ima pravo da snima sa bilo kim, to nije tema, to je opšte pravilo, ali je normalno da se na vreme izjasni. Sudski je dokazano da je Danijelina prijava lažna. Potpuno je slagala, izmislila kao kobnu spletku. Zasnovano je sve na slučaju sa prijavom Danijele, za koju se ispostavilo da je lažna. Međutim, target zona je postalo da svako može da pljune Lečića i da udari pikada u tu metu. Došli smo u stanje da smo postali zveri jedni drugima. Kao da ne postoji ta ljudska dimenzija razumevanja i praštanja. Ja sam i sad spreman da oprostim svakome ko mi se izvini. Povukao bih tužbu da dobijem izvinjenje" objasnio je Lečić, i ponovio: "Ako produkcija kaže svoje i potvrdi da je tačno da je ona na vreme odbila ulogu, ja ću tužbu da povučem. Mene novac ne zanima ja tražim minimum poštovanja."

On kaže i da nije ni malo lako podneti činjenicu da ne možete da radite. "To je Hitler radio Jevrejima pred Drugi svetski rat, ukidao ljudima pravo na rad. Ja ne mogu da živim ukoliko ne radim. Ja mogu da shvatim inerciju te lažne prijave i tog utiska medijskog koji je ostavljen na mlade glumce. Daj da malo ljudski odnos da imamo, profesionalni. Imaš pravo da odbiješ, ali na vreme!"