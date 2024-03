PITAJTE GA ZAŠTO MU DJECA NISU DOŠLA NA VJENČANJE! Žikina bivša pričala da ju je varao s njenom drugaricom

Zoran Žika Živanović svojevremeno se našao u centru skandala kada je njegova bivša izjavila da ju je prevario sa njenom drugaricom, a onda je Jelena otkrila da mu djeca nisu došla na njihovo vjenčanje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zoran Žika Živanović nedavno se našao u žiži interesovanja zbog festivala "Pesma za Evroviziju 2024" gdje je bio jedan od članova žirija, a svojevremeno je bio u centru pažnje kada je njegova bivša supruga izjavila da ju je prevario s njenom tadašnjom drugaricom Jelenom kojom se kasnije oženio.

Žika i Jelena u skladnom su braku od 2008. godine, a njegove ćerke iz prvog braka nisu prisustvovale njihovoj svadbi. U intervjuu neposredno posle vjenčanja, koje se odigralo pred odabranima i najbližima, takoreći u tajnosti, Jelena je otkrila detalje svadbe kao i odgovor na pitanje zašto Marija i Tamara nisu bile prisutne.

"To morate da pitate Žiku", rekla je ona svojevremeno. Iako nije dala direktan odgovor, kako se u javnosti šuškalo, ćerke Zorana Živanovića nisu prihvatile maćehu na početku, međutim ubrzo su se prilike popravile i danas su u boljim odnosima nego ikada. S godinama, Jelena je osvojila srca Marije i Tamare i sada imaju divan odnos.

Marija se 2015. godine udala u Beogradu za Dušana Savića i to 12. septembra na svoj dvadeset osmi rođendan. 2017. je sa suprugom dobila sina Filipa, a 2021. na svijet je donijela i naslednicu Mateu, te se Žika dva puta ostvario u ulozi dede.

Njegova druga, mlađa ćerka je Tamara. Ona je prava ljepotica, a bavi se pravom. Zanosna Tamara se na Instagramu predstavlja i kao pravnica i kao pjevačica, a na njenom profilu se može čuti i kako pjeva.

Izvor: Instagram/zanazika

Žikina supruga jednom prilikom je pričala o bivšem suprugu i njegovoj izabranici: "Svake večeri legnem čiste savjesti i čistog obraza, a moj bivši muž i njegova sadašnja žena - ne vjerujem. On nije htio da javno prizna da me je dvije godine lagao kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana. Neću da komentarišem čovjeka koji je lagao mene i našu djecu. Ljudi koji poznaju mene i mog bivšeg muža znaju istinu. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Čak i ljudi koji me ne poznaju mogu da pročitaju vaše novine i sve će im biti jasno", govorila je Vera u jednom intervjuu za domaće medije i dodala:

"Bila je moja prijateljica i to mi je uradila. Pa ta žena ne zaslužuje nikakav komentar. Da ne postoje oženjeni muškarci, ona se nikad ne bi udala! Ne želim da komentarišem ženu koja je godinama bila moja prijateljica i mog bivšeg muža koji je mogao da se oženi takvom ženom. I on je svjedok svega toga baš kao i ja. Sve što bih rekla njima bila bi reklama kojoj nigdje i nikada nema kraja, a negdje mora da bude kraj".