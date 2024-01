"LAGAO ME JE I IŠAO U NJEN STAN U STRAHINJIĆA BANA" - Pevač varao ženu s koleginicom! Kada se saznalo nastao skandal!

Jelena i Žika Živanović iz grupe Zana godinama su u srećnom braku, a malo kome je poznato da je njihova ljubav započela dok je on još bio u braku.

Zoran Žika Živanović je pre braka s Jelenom imao suprugu Veru, koja mu je podarila dve ćerke Tamaru i Mariju, koje mu nisu došle na venčanje s koleginicom. Vera je svojevremeno za domaće medije izjavila da je Žika započeo vezu s Jelenom dok su njih dvoje još bili u braku.

"On nije hteo da prizna da me je dve godine lagao kako je išao u Poljsku, a bio je u Strahinjića Bana u njenom stanu", rekla je tada Vera, dok je Žika jednom prilikom govorio o počecima svoje ljubavi sa koleginicom.

"Stvarno smo se izborili! Na tom putu najteže je bilo zaštititi one koji ništa nisu krivi, one koje ostavljaš. S ove distance mislim da smo kroz buru prošli dobro i da brod sada mirno plovi".

Jelena i Žika su svadbu organizovali u tajnosti, 2008. godine. Ceremoniji su prisustvovali samo najbliži članovi porodice i prijatelji, ali među njima nije bilo Žikinih ćerki iz prvog braka.

"Naš brak je nestandardan. Pošto smo i u poslu i privatno stalno zajedno, volimo sitne radosti. Nas dvoje smo počeli kao prijatelji, tako da je kompromis bio neminovan. Kad smo uplovili u bračno-ljubavne vode, već smo se dobro iskalili", pričala je Jelena koja je u jednoj emisiji govorila o odnosu sa Žikom.

"Odnos između mog supruga i mene... Prvo, nikada u životu ne bih mogla da pretpostavim... Kad kažu srodne duše, ja ne verujem da postoje srodne duše koje se sretnu i ostanu tako zaleđene. Srodne duše se gaje, to je moje mišljenje. Kompatibilnsot ljudi je između ostalog i kompromis jednog i drugog da bi bilo mira, ljubavi, lepote i svađe, ali to nije kontraproduktivno to je generalno raščivijanje nečega što onom drugom smeta. Ja sam rekla mom Žiki: 'Slušaj, ti i ja nikada nećemo leći u krevet da spavamo, a da smo posvađani', jer ne želim da se probudim u tom polu snu... Ne postoji nijedna svađa. Zar je moguće da mi možemo da ćutimo tri dana, to je za mene nonsens. Mi živimo zajednički život, ja ne želim da budem žrtva tvoja, kao ni ti moja. Kompromis je ljubav, kompromis je želja ugoditi onom drugom", ispričala je Jelena i otkrilla koliko je kompromisa bila spremna da napravi u životu:

"To su sve sitni kompromisi. To su sve svakodnevne sitne stvari da ne postoji nijedna litica sa koje ću recimo da padnem ili da se penjem. Što se kaže, uvek kad se penješ na breg veći penji se na to ne misleći, bolje je raditi svaki dan iznova i iznova polako, menjati sebe, menjati partnera. Zaista, mogu da tvrdim sada kada pogledam unazad da sam ja mnogo više promenila mog Žiku nego on mene. I on tako misli".

