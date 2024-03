"NIKADA VIŠE NA PJESMU ZA EVROVIZIJU" Breskvica o glasanju i Sajsi MC - Nisam ni vidjela 0 bodova, rekli su mi!

Breskvica u emisiji AmiG šou komentarisala Pesmu za Evroviziju i glasanje žirija

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica napravila je pometnju numerom "Gnezdo orlovo" kojom se takmičila na Pesmi za Evroviziju, ali pravi haos je nastao tek u finalu domaćeg izbora kada je završila na drugom mjestu. Brojni negativni komentari su pristigli na račun žirija, naročito Sajsi MC koja je Breskvici dala 0 poena.

Sada je, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića rekla da je "očekivala frku". "Šta god sam radila dizala sam frku. Publika se uvijek dijeli kada sam ja u pitanju - jedni me vole, drugi me mrze", rekla je Breskvica i dodala da je mislila da će biti tužna nakon što joj je pobjeda izmakla, ali nije.

"Važila sam za favorita, to je teret. Šalila sam se kada sam rekla da ću tugovati 40 dana ako ne pobijedim. Ali, ja više neću učestvovati. To što sam napravila, napravila sam, nema potrebe to više nikad da uradim. Ja imam jaku intuiciju, taj dan sam znala da neću proći, ali nisam tužna, moj favorit, Teya Dora je pobijedila".

Voditelj je spomenuo i da je Breskvica od žirija u prvom polufinalu dobila 58 bodova, a u finalu 28 bodova.

"Nisam očekivala ništa, ne želim da se razočaram, mogu samo da im se samo zahvalim, pozdrav za Dejana Petrovića koji mi je dao 12 bodova. Mislim da je svako od članova žirija s razlogom tu, iskreno to mislim. Kada su došli do Sajsi, izašli su bodovi, ali prvo izvođači do 8 bodova, a ja slabovida i nisam vidjela da nisam dobila bodove od nje. Heni mi je rekao da mi je dala 0 bodova", rekla je Breskvica, a na pitanje voditelja "da li smatra da je bilo dogovora među članovima žirija" rekla:

"Nije na meni da mislim o dogovorima, niti me zanima, ja sam zahvalna svima, ja sam pokidala".

Pjevačica je dodala i da kada bi se srela sa Sajsi, pozdravila bi se sa njom, jer su koleginice.