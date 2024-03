NAKON TRIJUMFA, TEYA DORA OTKRILA SIMBOLIKU BROJA 11: "Konstantno sam ga viđala, apsolutno neobjašnjivo!" VIDEO

Predstavnica Srbije na Evroviziji u Malemu 11. maja biće Teya Dora sa pesmom "Ramonda", koja nosi jaku simboliku.

Naša pobednica na Izboru za Pesmu Evrovizije, Teya Dora, nije krila zadovoljstvo nakon proglašenja, pa je sa novinarima podelila svoja očekivanja, planove ali je otkrila i mistiku koja se nalazi iza broja 11, a vezana je za pesmu "Ramonda", i koja ju je pratila na putu do pobede.

"Apsolutno je neobjašnjivo, broj koji sam ja želela da izvučem opet bi bio 11 jer je to datum primirja u Prugom svetskom ratu, što je simbol Ramonde 11.11. (11.novembar 1918.) Ja sam konstantno viđala broj 11 na telefonu, pogledam na sat ono 11 sati. Kada sam izvukla broj, htela sam da budem 13, ali ga je Konstrakta ipak bila, i onda sam izvukla broj 4 i shvatila 1+1+1+1 je četiri. U jednom trenutku sam rekla sebi - Ok, neću više da razmišljam, samo ću se razočarati ako ne pobedim šta su ovi znakovi na putu bili. I usput, Evrovizija je 11. maja, tako da možda..." objasnila je Teya Dora, kojoj je pravo ime Teodora Pavlovska.

Teja Dora Izvor: MONDO/Katarina Bojović

Teya Dora je važila za favorita sudeći po najpoznatijem i najčitanijem evrovizijskom blogu "Wiwiblogs". Još pre finala, na blogu su se baš ona i njena pesma "Ramonda" našli kao apsolutni favorit za pobedu na festivalu "Pesma za Evroviziju '24". Iako se do nedavno pisalo da Breskvicina pesma "Gnezdo orlovo" ima najviše pregleda na Jutjub platformi, po svemu sudeći fanovima takmičenja ipak se svidela "Ramonda".

U ranijim intervjuima Teya Dora je pričala o značenju cveta "Ramonda" i o svojoj pesmi koja je očigledno pobrala najviše iskrenih simpatija publike kako u našoj zemlji, tako i širom sveta, gde je već poznata zbog velikog uspeha svoje pesme "Džanum", koja je prošle godine bila jedna od najviralnijih na planeti.

"Pesma je posvećena jednom velikom simbolu kojim srpski narod već skoro ceo vek obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u kome je Srbija zajedno sa velikom većinom evropskih zemalja pobedila posle mnogih stradanja i žrtava. Ali ime Ramonda ima još mnogo značenja. Taj cvet koji izvire iz ljudske ruke, vekovima je amajlija u koju se do dan danas veruje ne samo u Srbiji, već i u Španiji, Francuskoj, Italiji, a poznat je i kao talisman i u germanskim narodima samo što se tamo zove "Ramona". Pored toga ono što je opšte poznato je da je Ramonda endemski cvet, verovatno najstarija biljka cvetnica na planeti koja je toliko miliona godina preživela jer bukvalno može da se povrati i ponovo raste i cveta čak i ako se potpuno osušila. Zovu je 'biljka Feniks' zbog činjenice da je samo jedna kap vode dovoljna da ona ponovo oživi. To značenje Ramonde za mene je najvažnije jer predstavlja nadu da sve može biti bolje i upravo u današnje vreme kada je planeta i ljudi na njoj žrtva zemljotresa, uragana i raznih ratova, čini mi se potpuno opravdanim da ceo svet čuje jednu pesmu u kojoj se tako intenzivno peva o Ramondi. Istovremeno se nadam da će ova pesma da probudi i svest ljudi o činjenici da je vrsta Ramonda danas zaštićena, odnosno da je ugrožena i da je njeno branje zabranjeno upravo zato da ne bi iščezla sa planete. Volela bi da ova pesma dotiče ljude sa svih ovih aspekata koje sam pomenula, od patriotske do ekološke svesti."