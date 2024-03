SVI ŽELJNO ČEKAJU FINALE PJESME ZA EVROVIZIJU: Ovo je redosljed nastupa, njih 16 se bori za POBJEDU

Večeras je finalno veče nacionalnog takmičenja Pjesma za Evroviziju posle kog će javnost saznati ko će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Malmeu.

Izvor: YouTube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Dve polufinalne večeri su bile veoma zanimljive uz voditelje Draganu Kosjerinu, glumca Slavena Došla, prelijepu Kristinu Radenković i Stefana Popovića.

Poslije žrebanja, konačan raspored nastupa u finalu PZE 2024 izgleda ovako:

1. Iva Lorens – Dom 2. Džordži – Luna park 3. Breskvica – Gnezdo orlovo 4. Teya Dora – Ramonda 5. Hristina – Bedem 6. Marko Mandić – Dno 7. M.ira – Percepcija 8. Nemanja Radošević – Jutra bez tebe 9. Milan Bujaković – Moje, tvoje 10. „Keni nije mrtav“ – Dijamanti 11. Zorja – Lik u ogledalu 12. Zejna – Najbolja 13. Konstrakta – Novo, bolje 14. Bojana & David – NO, NO, NO 15. Lena Kovačević – Zovi me Lena 16. Dušan Kurtić – Za tebe živim

Sav prihod Javnog serivisa od SMS glasanja odlazi u humanitarne svrhe, a na sajtu Eurovisionworld u anketi za pobjedu, vodi Teya Dora, ali došlo je do promjene na kladionici, pa je sada Zorja na drugom mestu sa šansom za pobjedu.

Izvor: Eurovision Song Contest

Do sada je Breskvica bila druga, ali stvari se mijenjaju iz sata u sat, pa će borba biti i dalje neizvjesna.