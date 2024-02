DA LI ZNATE GDE JE NASTALA GRUPA "INDEXI"? Obarali sve rekorde popularnosti, "rodni" grad im digao SPOMEN PLOČU

Posetili smo Sarajevo i pronašli spomen ploču koja je podignuta na mestu gde je nastala slavna grupa "Indexi".

Izvor: Youtube/Arhivski centar BHRT/screenshot

Kada govorimo o rok sceni bivše Jugoslavije, ne možemo da ne pomenemo "Indexe", grupu koja je trajala skoro 40 godina i time oborila rekord slavnih "Roling Stons-a". Svojevremeno se govorilo da su uspešniji i od "Bitlsa", a "rodni" grad Sarajevo obeležio je njihov doprinos.

Dugo se u javnosti polemisalo o inicijativi da jedan od najvećih i najpopularnijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije dobije spomen ploču u Sarajevu, i to tačno na mestu gde su nastali.

Prema podacima sa interneta, inicijativu je pokrenuo režiser Nedžad Begović koji je na svom Fejsbuk profilu objavio foto-montažu kako bi spomenik legendarnom bendu trebao da izgleda. Ista je urodila plodom, te se u Sarajevu sada nalazi ploča u kojoj je ugravirano željeno i koja je brzo postala prava turistička atrakcija.

Ekipa MONDA ju je pronašla!

"Na ovom mestu, septembra 1962. godine Ismet Nuno Arnautalić i Šefko Akšamija su osnovali pop-rok grupu ‘Indexi’", piše na spomen ploči koja se nalazi nadomak starog grada.

Izvor: MONDO/Katarina Bojović

"Ja sam pravio film o Nuni Arnautaliću. Onda sam došao do tog saznanja da su njih dvojica taj dan, polagali su neke ispite - ili su dobili indexe, pa su odlučili da se njihova rok grupa zove Indexi. Nuno Arnautalić je jedan od osnivača Indexa, dao je zajedničko ime. Kada smo snimali film na tom mestu, moja ideja je bila da se stavi neka ploča, da se to zna. To je moja fantazija", kazao je Nedžad Begović svojevremeno za medije.

Podsetimo, "Indexi" su osnovani 1962. godine u Sarajevu. Osnovala ih je grupa studenata, pa otuda i sam naziv grupe. Njeni osnivači su ritam gitarista Ismet Arnautalić i bas-gitarista Šefko Akšamija. Ostali članovi ovog sastava bili su pevač Davorin Popović – Pimpek, gitarista Slobodan Boba Kovačević, basista Fadil Redžić, bubnjar Đorđe Kisić, i trojica klavijaturista Kornelije Bata Kovač, Ranko Rihtman i Sinan Alimanović.

Njihove numere i dalje su u statusu velikih hitova, a među najpoznatijim su "Bacila je sve niz reku", "Jedan čovek jedna žena", "Sanjam" i još mnogi drugi.