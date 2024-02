SKOT ME JE ISKORISTIO! Naša pjevačica izgubila NEVINOST s njim, pa mu pjevala na svadbi: Jako sam se zaljubila

Vanja Mijatović prisjetila se jednom prilikom prve ljubavi koja se nije slavno završila.

Pjevačica Vanja Mijatović koja je nakon strašnog udesa ponovo učila da hoda, danas je u srećnom i skladnom braku sa suprugom Aleksandrom s kojim je organizovala gala vjenčanje kom je prisustvovalo pola estrade. Iako sada cvjeta, Vanja nije oduvijek imala sreće u ljubavi, jedan muškarac joj je svojevremeno "slomio srce".

Vanja je u mlađim danima ludo voljela dečka s kojim je i izgubila nevinost. Da sudbina piše romane, pokazalo se i na njenom primjeru. Pjevačica je jednom prilikom progovorila o vezi sa dečkom, koji ju je, kako kaže iskoristio, a kojem je potom pjevala na svadbi.

"Ja sam bila jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim on je kao i 99 posto momaka bio skot pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pjevala svadbu... Al' dobro, vrijeme liječi sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me je baš povrijedio", ispričala je Vanja tada.

Nakon te neuspješne veze, pjevačica je imala romansu sa jednim Grkom sa kojim se čak i vjerila, ali ni tu je nije krenulo pa je vjeridba raskinuta.

Vanja sada uživa u ljubavi sa svojim izabranikom, a jednom je govorila o njihovom odnosu.

"Odlično nam je kad smo zajedno. Tu i tamo se posvađamo kao i svi parovi. To je način i da upoznaš nekoga, da vidiš šta mu smeta, ali smo dobri. Dobro je kad se čovjek nekad sporečka, a i on i ja smo temperamentniji iako se to kod mene ne vidi. Umijem da budem živac, ali sam za 10 minuta ko nova. Oboma nam nije problem posle da se izvinimo, to je veličina čovjeka da zna da prizna da je pogriješio. Radila sam dosta na sebi, radim i dalje, jer niko nije savršen", ispričala je.

