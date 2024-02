RODBINA TO NE BI TREBALO DA RADI! Luna žestoko o sukobu sa Vesnom i Đoletom: Bolje neka ćute

Luna Đogani govorila je o odnosu sa Đoletom i Vesnom Đoganijem, a njena majka Anabela je poručila da do pomirenja nije došlo.

Sukom između Anabele Atijas i Vesne i Đoleta Đoganija traje godinama, a Luna, koja je postala voditeljka i ima svoju emsiju, je gostujući kod Ognjena Amidžića progovorila o njihovom odnosu, dok je njena majka poručila da do pomirenja nije došlo.

"Nemam volju ni želju na tu temu da pričam, dosadno je i ne moramo svi sa svima da se slažemo. Prošli put u emisiji si me pitao nešto, htjela sam da ti pošaljem poruku, ali sam odustala. Nemam potrebu da se mirim sa Vesnom i Đoletom, bolje nam je ovako. Ona je kod tebe u emisiji rekla nešto što me je jako razočaralo po pitanju nje. Valjda je to rodbina, jedna krv, rodbina to ne bi trebalo da radi. Bude mi žao... Dosta je više! Nema potrebe da se pere više niko ni od koga. Imamo pravo da biramo sve s kim ćemo vrijeme da provodimo", rekla je Luna i dodala:

"Svi su veliki moralisti. Ako nemaš ništa lijepo da kažeš, nemoj ništa da kažeš da ne povrijediš nekoga... Ali dobro, nema veze...".

Sukob Anabele Atijas sa porodicom bivšeg supruga Gagija Đoganija godinama ne jenjava, a u prilog tome, svjedoči i to što se Vesna i Đole Đogani nijesu pojavili na proslavi povodom porođaja Lune Đogani, koja je prošle godine na svijet donijela drugu ćerku, kao ni na krštenu prve nasljednice Mie.

Sve je počelo kada je Anabela u Zadruzi izjavila kako je Đoletova bišva supruga, Slađa, Vesnu pokupila ispod mosta. Poznato je da njih dvije nisu u dobrim odnosima, a iako nije željela da se oglašava na ovu temu, poslije Anabelinih tvrdnji, Vesna se oglasila.

"Oženio je ženu koju je uzela Slađa ispod mosta da je odgaja. E, tu ženu je oženio i napravio joj decu. Svi mediji znaju ko je Vesna bila", Anabelina je izjava u rijalitiju, a Vesna nije mogla da prećuti.

"Rekla sam da neću komentarisati, ali moram! Ovaj ženski odron, otpad, daje sebi za pravo da komentariše prvo ženu koja izgleda milion puta bolje od nje, pjevačica vrhunska, savršena mama, ne gradi karijeru preko tuđeg imena, savršena supruga... I Anabela ne da joj ne može na mali nokat, nego ni milion kilometara prinjušiti! Ženo draga, na liječenje pod hitno", poručila je Vesna tada na Instagramu, ali se sukob nastavio i poslije toliko godina.

