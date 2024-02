"NIJE TO ONAJ KOJI LUPI ŠAKOM OD STO, A ŽENA SE POVUČE" Ivan Bosiljčić i otac Predrag o tome ko su danas PRAVI MUŠKARCI!

Ivan Bosiljčić u emisiji oca Predraga Popovića govorio o muževnosti i idealima koje bi trebalo da slijedimo

Izvor: TikTok/@o.predragpopovic

Glumac Ivan Bosiljčić, suprug pjevačice Jelene Tomašević, gostovao je u podkastu oca Predraga Popovića u kojem je govorio o tome šta znači biti muškarac.

Bosiljčić je otkrio da je razgovarao sa umnim ljudima i da se pitao "da nije muž svojoj ženi, šta bi on bio".

"Ja da nisam muž svojoj ženi, ja bih ostao momak, dječak. Šta je muškarac? Ja sam razgovarao sa mnogim umnim ljudima. Šta je to muškarac? Za šta molim Boga: Gospode, učini me potpunim muškarcem. Da budem potpuno mužastven. Šta znači biti 'mužastven'? Znači, to je čovjek, ne samo čovjek koji se bavi sportom, koji diže tegove, koji kad lupi šakom od sto žena se povuče, koji je pravi otac svojoj djeci. Sve mi to znamo, sve su to floskule, da je to muškarac, al' zapravo muškarac, sve to, si zaista ako si spreman da daš sve od sebe", rekao je Bosiljčić i dodao:

"Pravi muškarac je onaj koji je spreman da da svoj život. Za ženu, za dijete, za druga, za Gospoda. To je potpuna muškost. Zar Gospod nije najveći muškarac od svih nas? Jer je dao svoj život. Eto ga ideal muškarca. Ako ćemo da pričamo o muškosti", rekao je Bosiljčić, na šta ga je otac pitao: "A žena? Zar i žena nije takva", na šta je rekao:

"Evo nam Bogorodice! Bogorodica je uzor za svaku ženu".

Pogledajte: