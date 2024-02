"CECO, POŠTO OGRLICA" Pričalo se da je Arkan ukrao na ratištu, sad isplivao snimak iz emisije - voditelj DVA PUTA pitao!

Ogrlica koju je Svetlana Ceca Ražnatović nosila u emisiji pokojnog Milovana Ilića Minimaksa, ponovo "tema broj 1"

Izvor: YouTube/screenshot/PressCeca

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović juče je konačno prokomentarisala navode da je, pre skoro tri decenije, u emisiji Milovana Ilića Minimaksa, nosila ogrlicu koju je njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan, "navodno ukrao na ratištu".

Godinama su kolali tračevi da se u emisiju javila žena koja je ispričala sve o poreklu dijamantske ogrlice, odnosno izjavila da ju je "Arkan strgao s vrata njene pokojne sestre", što je Ražnatovićka nazvala "morbidnim":

"Ta priča je potpuno morbidna. Ima sto varijanti na temu. Zato što je morbidna, ne bih volela da sad pričam šta sam ja sve čula i kako sam čula. Što je najgore, to se nikada nije desilo i to apsolutno nije tačno. Ogrlicu imam i dan danas, nećeš verovati, sačuvala sam je zato što je stvarno prelepa. Tu ogrlicu sam ja kupila u Milanu kada sam išla po venčanicu. I naravno, pošto je Ceca Press stranica koja ima gotovo celokupnu arhivu mojih intervjua, sada su našli i taj intervju sa Minimaksom. Oni su to pronašli zato što se ta priča provlačila decenijama, prvo kroz rekla-kazala, sada naravno postojanjem društvenih mreža, to se i dalje širi, a u stvari je neviđena glupost, najklasičniji trač", rekla je Ceca.

"Ja sam naravno gostovala kod Minimaksa, to je bilo posle moje i Željkove svadbe. Tada su korišćeni pejdžeri preko kojih je publika postavljala pitanja za Minimaksove goste. A pošto sam ja bila čest gost kod Minimaksa i sve naše ekskluzive smo najavljivali kod Minimaksa, jer je bio naš kućni prijatelj i imao je posebno prijateljstvo sa Željkom, posebno sa mnom ga je gradio. Jer, ja sam kao devojčurak počela da gostujem kod Minimaksa. I tako, na pejdžer je stigla poruka da mi je jako lepa ogrlica i koliko sam je platila. I ja sam se zahvalila jer je nepristojno pričati o cenama i o ciframa", pričala je.

Sada je na Jutjubu osvanuo snimak iz pomenute emisije, u kojoj Minimaks postavlja Ceci pitanja gledalaca, i čak dva puta čita pitanje jednog gledaoca koji pita: "Ceco, pošto ogrlica".

Svetlana je tada odgovorila: "Ne sećam se, važno je da je lepa".

Deo razgovora koji je objavljen na Jutjubu je počeo Minimaksovom opservacijom da je oslabila "par kilograma ili barem nekoliko stotina grama",da bi potom pevačica pozdravila Docu Ivankovića:

"On je mojoj drugi tata, čovek koji me je stvorio na estradi i sve ovo što sam postigla dugujem njemu", rekla je Ceca nakon čega je Minimaks rekao:

"Jedan Neša je konkretan - Ceco, pošto je ogrlica?"

"Zaboravila sam cenu", odgovorila je pevačica.

Voditelj je potom čitao druga pitanja koja su stizala u emisiju, a potom ponovo rekao: "E, da, Neša je pitao pošto ogrlica".

"To sam rekla, zaboravila sam cenu, nije ni bitno, važno je da je lepa".

Pogledajte:

Ceca i ogrlica Izvor: YouTube/Press Ceca

Par nedelja kasnije Ceca je ponovo gostovala kod Minimaksa, i tada je prvi put otkriveno da su tračevi o ogrlici već krenuli. Kada ju je Minimaks upitao da li je čula tračeve, Ceca se nasmejala i rekla "da je lepo što je kod njega u emisiji kako bi mogla da demantuje".

"Bila sam kod tebe u emisiji kada je jedan momak pohvalio moju ogrlicu od štrasa. Rekao je da je lepa ogrlica, a potom je ponovo poslata poruka koliko sam je platila i gde sam je kupila. Rekla sam da nije bitno koliko sam je platila i gde sam je kupila, važno da je lepa", rekla je Ceca i nastavila:

"Iz te priče se rodio trač koji je toliko smešan, mene to zasmejava, apsolutno nema istine u tome, nemam nameru više ništa da demantujem", rekla je Ceca, na šta se Minimaks nadovezao i rekao: "Tebe su puno puta i šišali...", na šta je Ražnatovićka odgovorila:

"Šišali, prebili, više sam u modricama nego u normalnom stanju, sad ogrlica...".