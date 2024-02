"JA IH NAJTOPLIJE POZDRAVLJAM" Ceca Ražnatović progovorila o uništavanju njenih bilborda u Hrvatskoj - To je primitivno!

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović rekla da "takvih šačica ekstrema ima svuda"

U Hrvatskoj su nedavno uništeni bilbordi pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, koji su najavljivali njen koncert u Ljubljani. Pjevačica se ovim povodom oglasila i otkrila da je ovakav potez ne pogađa.

"Vidjela sam. Ja stvarno sve pratim jer jednostavno moj posao zahtijeva da sam upućena i da pratim i dešavanja i da sam u korak s vremenom sa svim situacijama i dešavanjima. Pa ispratila sam, mene to stvarno ne pogađa. To su neke šačice ljudi koji su ekstremi, ima ih svuda, ima ih i u Srbiji, a ne u Hrvatskoj, u Bosni ili ne znam gdje. Tako da, mene to uopšte ne pogađa. Meni dovoljno govori taj trending u Hrvatskoj, gdje sam sve vrijeme u Hrvatskoj sa dvije pjesme, jedna stara i jedna nova. Tako da, to najbolje govori ko je kako pozicioniran i gdje. Ja ih sve najtoplije pozdravljam i da kažem da ja svuda, moju publiku, gdje god ona bila, da li u Hrvatskoj, da li uopšte u bilo kojoj ex-republici naše zemlje, obožavam, volim, poštujem i cijenim. Tako da nas niko ne može zavaditi nikada. Mi širimo ljubav", rekla je pjevačica i dodala da u svim bivšim jugoslovenskim republikama ima mnogo prijatelja.

"Ni u Srbiji nisam rekla ružnu riječ za bilo koga, jer mene to ne hrani. Mene hrani kada nekog pohvalim. Ja nisam rekla ružnu riječ ni za ove što me vrijeđaju tato što smatram to nepristojnim i primitivnim ponašanjem. Jer i kad vrijeđaš nekog ti govoriš o sebi, a ne o tom nekome o kome govoriš. Nikada u životu nisam uvrijedila nijedan komšijski narod zato što ja, pod broj jedan, nisam takav čovjek i nisam tako vaspitana, a pod broj dva, imam mnogo prijatelja i među Crnogorcima, čak i familiju preko moje djece, zato što Željko vuče porijeklo iz Crne Gore, iz rijeke Crnojevića. I u Hrvatskoj imam puno prijatelja. U Federaciji imam puno prijatelja. U Republici Srpskoj, u Makedoniji, u Sloveniji... Ja se bavim takvim poslom da sam ja stalno u kontaktu, ja sam izložena, ja srijećem mnogo ljudi, ja sklapam prijateljstva po čitavom regionu. Da ja sebi dozvolim takav primitivizam i takvo, izvini, ali to je zlo! To moraš biti zao, da tako nešto izjaviš. Tako da, stvarno je suvišno da uopšte komentarišemo tako pokvarene i podle tračeve", rekla je Ceca.