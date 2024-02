"MUŠKARCI, RADITE, ZARADITE, PA KUPITE I VI KOLA" Anja Bla osula paljbu - Ljubomorni ste i samo jedete go*na! (VIDEO)

Influenserka Anja Bla reagovala zbog komentara na poklon koji je dobila od dečka Bake Praseta

Izvor: Instagram/anjablaa

Influenserka Anja Blagojević, poznatija kao Anja Bla, nedavno je na poklon od dečka, jutjubera Bake Praseta, dobila automobil vredan 100.000 evra.

Njen Instagram nalog je ubrzo bio zatrpan komentarima na račun poklona u vrednosti stana u Beogradu, a sada je Anja rešila da reaguje i snimi video u kojem objašnjava da je ne interesuje ničije mišljenje i otkrila da joj je ljubav na prvom mestu, "a da je samo plus što dečko može da joj kupi takav poklon".

"Mušarci molim vas, ne budite tako glasno ljubomorni, pod jedan. Pod dva, znam da biste više od mene voleli da sedite u ovom autu i da ga vozite, ali je*iga. Znam da vam nije lako što jedna devojka vozi ovakav auto, a nije ga ona zaradila nego ga je dobila na poklon. Ali, nazivanje mene sponzorušom ili dro*om vam neće pomoći da dobijete ovaj auto, niti će naterati mene da prestanem da ga vozim, ili možda ostavim mog dečka koji mi ga je poklonio. Tako da, ispadate veoma smešni i veoma jadni nisam ja kriva što mene voli muškarac koji ima puno para i želi da mi kupi skupe pokolone, je*iga, život nije fer", rekla je Anja i nastavila:

"Iskreno, pozitivno sam iznenađena što i od tog malog broja devojaka koji me je hejtovao nema spominjanja auta, jer su očito i same skapirale da nijedna devojka neće ostaviti momka jer joj kupuje previše poklona".

Anja je dodala da to nije jedina stvar koja je važna, ljubav je na prvom mestu, "ali ako uz ljubav dobijate sve što i ja dobijam, onda je to samo plus".

Za kraj Anja je poručila muškarcima da "vredno rade i zarade za kola":

"Samo vi koji nemate možete da jedete go*na. Veliki pozdrav za muškarce, radite, zaradite, kupite kola".

Ovaj video je ubrzo osvanuo i na društvenoj mreži X, nekadašnji Tviter, gde se, osim onoga što je izgovorila, pričalo i o tome "kako Anja priča".

Poslušajte: