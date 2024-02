"OPENHAJMER" IZDOMINIRAO! SPISAK DOBITNIKA "BAFTA" NAGRADA: Odličan uspjeh ostvario i film "Poor things"

Dodijeljene su večeras BAFTA nagrade, a evo ko su pobjednici u svim kategorijama.

Sinoć se održala 77. dodjela BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) nagrada koju mnogi nazivaju i britanskim Oskarom. Crvenim tepihom su prošetale brojne svjetske zvijezde, a dobar dio njih je dobio i nominaciju.

Međutim, kako su britanski mediji opsjednuti kraljevskom porodicom sve oči su bile uprte u princa Vilijama koje se sam pojavio na ovom viskoprofilnom događaju čiji pokrovitelj je upravo njegova porodica. Veče je obilježilo i to što je princ Vilijam stigao na svečanost bez supruge Kejt Midlton, koja je njegova tradicionalna pratnja na dodjeli BAFTA nagrada.

Ipak, ogromnu pažnju okupljenih fotoreportera privukle su i svjetske face odjevene u paprene modne kombinacije, a konačno je poznato i ko je osvojio prestižne nagrade.

Najuspješniji film večeri svakako je bio "Openhajmer" (Oppenheimer) Kristofera Nolana, a ništa manje zapažen nije film "Jadna stvorenja" (Poor Things) režisera Jorgosa Lantimosa. "Barbi" Grete Gervig, apsolutna bioskopska senzacija prošle godine, bila je nominovana u pet kategorija, ali je ostala bez ijedne nagrade.

U trci je i film Martina Skorsezea "Killers Of The Flower Moon", sa devet nominacija - najbolj film, sporedni glumac za Roberta de Nira i u snimanju za Rodriga Prieta. Međutim, film nije dobio nominacije ni u režiji ni za glavnu glumicu.

Kanska drama Džonatana Glejzera "The Zone of Interest" takođe ima devet nominacija, što je britanskom reditelju najbolji skor do sada.

Spisak dobitnika BAFTA nagrada 2024. godine

Najbolji film: "Openhajmer" (Oppenheimer)

"Openhajmer" (Oppenheimer) Najbolji reditelj: Kristofer Nolan za "Openhajmer" (Oppenheimer)

Kristofer Nolan za "Openhajmer" (Oppenheimer) Izvanredan britanski film: "Zona interesovanja" (The Zone of Interest)

"Zona interesovanja" (The Zone of Interest) Izvanredan debi britanskog scenariste, reditelja i producenta: "Earth Mama"

"Earth Mama" Najbolji dokumentarni film: "20 dana u Marijupolju" (20 Days in Mariupol)

"20 dana u Marijupolju" (20 Days in Mariupol) Najbolji animirani film: "Dječak i čaplja" (The Boy and the Heron)

"Dječak i čaplja" (The Boy and the Heron) Najbolji originalni scenario: "Anatomija pada" (Anatomie d'une chute)

"Anatomija pada" (Anatomie d'une chute) Najbolji adaptirani scenario: "Američka fikcija" (American Fiction)

"Američka fikcija" (American Fiction) Najbolja glavna glumica: Ema Stoun u "Jadnim stvorenjima" (Poor Things)

Ema Stoun u "Jadnim stvorenjima" (Poor Things) Najbolji glavni glumac: Kilijan Marfi u "Openhajmeru" (Oppenheimer)

Kilijan Marfi u "Openhajmeru" (Oppenheimer) Najboilja sporedna glumica: Davajn Džoj Randolf u "The Holdovers"

Davajn Džoj Randolf u "The Holdovers" Najbolji sporedni glumac: Robert Dauni Džunior u "Openhajmeru" (Oppenheimer)

Robert Dauni Džunior u "Openhajmeru" (Oppenheimer) Najbolja filmska postavka: "The Holdovers"

"The Holdovers" Najbolja montaža: "Openhajmer" (Oppenheimer)

"Openhajmer" (Oppenheimer) Najbolji kostim, najbolja šminka i frizura: "Jadna stvorenja" (Poor Things)

"Jadna stvorenja" (Poor Things) Najbolji rezultat: "Openhajmer" (Oppenheimer)

"Openhajmer" (Oppenheimer) Najbolja produkcija: "Jadna stvorenja" (Poor Things)

"Jadna stvorenja" (Poor Things) Najbolji zvuk: "Zona interesovanja" (The Zone of Interest)

