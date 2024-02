UPALA U JUTARNJI PROGRAM JOVANE JEREMIĆ! NAKON PROZIVKI I TUŽBE SUOČILE SE OČI U OČI!

Tamara Đurić upala je u studio jutarnjeg programa koji vodi Jovana Jeremić.

Izvor: Pink/screenshot

Starleta Tamara Đurić koja je sve iznenadila kada je izvadila silikone iz grudi, bila je u sukobu s voditeljkom Jovanom Jeremić, a malo je falilo i da završe na sudu. Njih dvije su javno ratovale nakon Jovaninih tvrdnji od prije dvije godine, kada je voditeljka optužila starletu zbog navodnih prijetećih poruka i čak je prijavila policiji.

Tamara je sada upala u studio "Novog jutra", a Jovana je kada ju je vidjela istog trenutka prekinula razgovor sa gošćom s kojom je govorila o estetskim zahvatima i silikonima.

Na iznenađenje mnogih, poslije svega njih dve su se igrlile i izljubile - "Stigla nam je i Tamara Đurić. Ljubavi, pa gde si ti? Čekaj, poslije svega? Za sve ove dušebrižnike, mnogo mi je drago što si došla", poručila joj je Jovana.

Starleta i voditeljka su žestoko ratovale putem medija i mreža, a nedavno je Tamara u emisiji "Amidži šou" progovorila o njihovom odnosu.

Izvor: Pink/screenshot

"Rekao si dama. Šalim se. Mi se nismo svađale, ona je mene tužila zbog neke poruke koju je dobila na društvenim mrežama, da su joj neki moji ljudi prijetili, zbog Maje Marinković, da sam im ja dala njen kontakt... Onda su mene zvali iz policije i ja sam šaljivo rekla da nije prvi april. Poslala sam joj poruku da nemam veze sa tim, da se ogradim, mislila sam da se stvarno uplašila, dok nisam vidjela da je ona stvarno jedan šaljivdžija", počela je Tamara i nastavila:

"Posle toga je sa mnom u super odnosima, javlja mi se, čak me je zvala u emisiju. Mislim da je super za ekranizaciju, da je smiješna, odnosno duhovita... Bez obizira na svu tu njenu ludost po sceni, dopire do velikog broja ljudi i sve što se kaže u njenoj emisiji dođe do naroda, bez obzira na način na koji to radi".

Izvor: Pink/screenshot

Tamara je tada rekla da Jovani preporučuje da posjeti psihijatra: "Ja bih joj predložila da ode kod psihijatra. To je rad na sebi. Njoj je potreban psihijatar, i to ne neuropsihijatar, nije to toliko podignuto na taj nivo. Ona je bipolarna ličnost, u smislu danas me tuži, a onda mi poslije kaže da nije tako, da su joj moji neki ljudi prijetili. Mijenja raspoloženja. Ona treba samo psihički da radi na sebi. Možda ona i ja samo nemamo isti smisao za humor. A što se tiče fizičkog izgleda, ne mora ništa, vidim da trenira, ništa nije radila na sebi od operacija", rekla je starleta, a kako Tamara izgleda nakon vađenja silikona pogledajte u galeriji ispod: