OSVOJILA SVIJET, PA DOTAKLA DNO: 12 godina bez legendarne Vitni Hjuston - za njenu propast mnogi krive NJEGA

Vitni Hjuston preminula je na današnji dan prije 12 godina.

Izvor: Profimedia

Vitni Hjuston pronađena je mrtva u kadi svoje hotelske sobe 11. februara 2012. godine.

Pjevačica, koja se godinama borila sa bolestima zavisnosti, preminula je usled slučajnog davljenja, a organizam joj je bio oslabljen dugogodišnjim konzumiranjem raznih vrsta narkotika, navodi se u zvaničnim papirima. U trenutku smrti, u krvi je imala marihuanu, kokain i sredstva za smirenje.

Hjustonova je osamdesetih i devedesetih godina bila na vrhuncu karijere, a muzičku scenu osvojila je hitovima "I'm every woman", "I will always love you", "All the man that I need" i drugim. U karijeri je osvojila šest Gremija, 22 Američke muzičke nagrade, dva Emija, čak 30 "Bilbordovih" nagrada.

Za propast jedne od najuspješnijih pjevačica mnogi krive njenog bivšeg muža Bobija Brauna, takođe dugogodišnjeg zavisnika koji je od simpatične "djevojke iz komšiluka" napravio ruinu. Par je 1993. dobio ćerku Bobi Kristinu, a zvanično su se razveli 2007. godine.

Vitni je nakon razvoda nastavila da pjeva, ali se relativno rijetko pojavljivala u javnosti. Nekoliko puta nastupila je, očigledno pod uticajem opijata, što je javnost dočekala "na nož". Liječila se, pokušavala da počne ispočetka, ali uzalud.