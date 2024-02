"BILA JE SA ĆERKINIM DEČKOM DOK JE ZVEZDAN BIO U RIJALITIJU!" Šmizla iznijela skandalozne tvrdnje o Ani Ćurčić

Jovana Novakov Šmizla iznijela je ozbiljne optužbe na račun nekadašnje prijateljice, Ane Ćurčić.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Jovana Šmizla je u emisiji "Pitam za druga" iznijela tvrdnje da se Ana Ćurčić tajno viđala sa dečkom od njene rođene ćerke, i da se sve to dešavalo dok je Zvezdan Slavnić bio u rijalitiju.

"Htjela sam samo još nešto monstruozno da ti kažem. Njena ćerka je bila sa jednim lepim, atraktivnim momkom, pa je Ana njega zvala, on je nju blokirao, ali samo znam da se ona viđala sa njim s vremena na vrijeme. To se dešavalo kad je Zvezdan ušao u rijaliti. Djevojka je morala malo da se zabavi, pa je bila intimna sa ćerkinim dečkom. Ja ne pucam iz prazne puške, sve to mogu da potvrde neki ljudi. I takođe da potvrdim da njena ćerka ima istetovirano Zvezdanovo ime", rekla je Šmizla.

Izvor: RED TV/screenshot

Anu Ćurčić je javnost upoznala kada je ušla u "Elitu", nakon što ju je nevjenčani suprug Zvezdan Slavnić prevario sa Anđelom Đuričić. Oni su tada iznijeli puno "prljavog veša" jedno o drugom kao i o svojoj vezi.

Povezivali je sa oženjenim Nikolom Lakićem

Nakon priča da je Nikola Lakić bio intiman sa Anom Ćurčić, on se plašio da će ga supruga, sa kojom ima dijete, ostaviti.Tim povodom se njegova supruga oglasila za domaće medije, i dala svoj sud o cijeloj situaciji. "Zavisi kako i iz čije perspektive se gleda, ako gledam sa strane ljudi koji vjeruju njemu i podržavaju njega onda ne, ako je iz ugla ljudi koji misle da je istina sve to što se nagađa i sumnja onda je apsolutno pogubljen i kontradiktoran i ne zna šta priča, a ako je iz mog ugla mislim da je za cijelu svoju rijaliti karijeru pribraniji nego ikad i da odlično zna šta, kada, kako i koliko priča. Postoji jedna pametna izreka koja kaže: Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti", rekla je Coka.

Šta li će na skandalozne tvrdnje Šmizle reći Ćurčićeva, ostaje da se vidi.