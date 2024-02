CECA MI NIJE DALA NI DINAR! Ljiljana tvrdi da je objavila njene pesme BEZ DOZVOLE, oglasio se pevačicin tim

Tekstopisac Ljiljana Jorgovanović tvrdi da joj Svetlana Ceca Ražnatović duguje novac.

Svetlana Ceca Ražnatović pre nekoliko dana pohvalila se kako je dobila na sudu bivšeg saradnika Aleksandra Milića Milija i da su po presudi njih dvoje od sada suvlasnici fonograma nad njenim albumima. Međutim, odmah se oglasio Milijev advokat, koji je poručio da spor nije gotov, suđenje se nastavlja, ali u izjavi je pomenuo i druge autore koje je navodno Ceca oštetila.

"Grubo su povređena prava ne samo mojih klijenata već i osam drugih autora koji su stvorili tu karijeru, kao što su Doca Ivanković (četiri albuma), Ljiljana Jorgovanović i mnogi drugi", naveo je advokat Milan Jakšić, a za Kurir se oglasila i tekstopisac Ljiljana Jorgovanović koja tvrdi da je Ražnatovićka duguje novac.

"Tačno je ovo što kaže advokat Jakšić. Na albumima Svetlane Ražnatović radila sam od 2000-2016. godine i koautor sam velikog broja njenih pesama. Nikad nisam potpisala nijednu saglasnost niti ugovor da se te pesme postave na Jutjub kanalu Svetlane Ražnatović i digitalnoj distribuciji 'Ceca mjuzik'. Sva moja autorska dela objavljena su na tom kanalu i digitalnoj distribuciji bez moje dozvole, od čega nisam zaradila nijedan jedini dinar, a ono što dobijam od Sokoja godišnje ne vredi ni jednu pristojnu večeru. Uprkos tome smatram da sve može da se reši na civilizovan i pravedan način", navela je ona.

Porodicu pokojnog Dobrivoja Doce Ivankovića, koji je Ceci pisao hitove na prvih nekoliko albuma, zastupa najveća pablišerska kuća na ovim prostorima Connect network. Oni štite prava preko 100 kompozitora (među kojima je i Aleksandar Milić), kao i preko 90.000 autorskih dela, a njihov direktor, Vladimir Marić razjasnio je oko čega se tačno spore Ceca i Mili.

"Svetlana Ražnatović i Aleksandar Milić se spore oko fonogramskih prava (master prava) i još uvek su na sudu, kao što je i rekao Milijev advokat. Fonogram (master snimak) je snimak zvukova izvođenja ili drugih zvukova, ili onoga što predstavlja zvukove, osim ako se ne radi o snimku koji je uključen, odnosno ugrađen u audiovizualno delo. Proizvođač fonograma jeste fizičko ili pravno lice koje preduzme inicijativu, snosi odgovornost kao i troškove proizvodnje fonograma, u ovom slučaju MIligram music".

Milijev advokat je naveo da je Ceca za digitalna prava oštetila i druge autore, među kojima su Doca Ivanković i Ljiljana Jorgovanović. Vi zastupate porodicu Ivanković, da li ste pokušali da sa Cecom rešite spor van suda?

"Svetlana nije vlasnik fonograma u slučaju Dobrivoja Ivankovića, kao ni ostalih fonograma na kojima su učestvovali naši klijenti. Vrlo je problematično za objasniti, al ću probati u par rečenica. Vlasnik fonograma na prva četiri albuma Svetlane gde se pominje kao autor pokojni Dobrivoje Ivanković, čije su ćerke potpisale publisherski ugovor sa Connectom i čija prava štitimo, jeste PGP RTS. Međutim Pgp nikada nije isplatio interpretatorska prava gospođi Ražnatović, pa su na neki čudan način kompezovali svoj nemar i dozvolili prećutno da njihovi fonogrami stoje na jutjub kanalu Svetlane Ražnatović, da ih ona monetizuje i unovčava. Ali mi smo reagovali i te kompozicije su povučene sa Svetlaninog kanala, trenutno stoje na režimu 'private' jer ni Cecin tim, kao ni Pgp nisu želeli da od 77 miliona pregleda isplate određeni procenat porodici Ivanković. Na žalost, Svetlanin tim nije imao sluha pa su odlučili da iste te linkove ni dan danas ne puste u promet, gde svakako i Svetlana gubi, kao i autori".

Koliko novca Ceca duguje porodici Ivanković na ime digitalnih prava?

"Ne duguje Ceca, ako gledamo tako, porodici Ivanković neke velike pare, ako ih uopšte duguje. Taj jutjub kanal nije otvorila Ceca, otvorio ga je Vipper i bio je dosta dugo vlasništvo PGPa, (UGC) oni su monetizovali sadržaj i najviše koristi imali od kanala. Mislim da ga je posle toga Svetlana vratila jer je glupo koristiti nečije ime i prezime (lik I delo) bez ijedne jedine dozvole, što su uradili nažalost mnogim interpretatorima ne PGP nego Vipper, neki interpretatori ni dan danas do svojih kanala ne mogu doći, što se nigde na svetu ne dešava. Dok su se osvestili Vipper je uzeo ozbiljne prihode na nelegalnim jutjub kanalima, koje su podizali na imena i prezimena naših klijenata, na primer Toma Zdravković, Miloš Bojanić, Nataša Djordjević bez njihovog znanja što je ozbiljno krivično delo".

Da li bi oštećeni autori mogli da preko vaše firme ugase Cecin jutjub kanal?

"E sad je to pravo pitanje, probaću najjednostavnije da objasnim. Jutjub funkcioniše na bazi izdavaštva, tako da isključivo izdavači (vlasnici fonograma) imaju prava na youtube kanale što 99 % interpretatora nije, tako da ako gledamo na taj način skoro svi interpretatorski kanali su lažni kanali koji po pravilu ne bi smeli postavljati sadržaj nekog izdavača. Ali u Srbiji na žalost to se radi na neki drugačiji način, agregatori skidaju klejmove sa interpretatorskih kanala da bi isti imali apsolutnu zaradu. Sokoj se negde klejmovao, a u većini slučajeva nije i tu dolazi do povrede autorskih prava i autori ostaju bez svojih novaca od mehaničkih i malih prava, vrlo netransparentno i nesavesno rade. Na primer na jednoj kompoziciji koja na jutjubu ima preko 80 miliona pregleda autor je dobio od svih linkova koji su postavljeni samo 13 dolara od kad postoje linkovi na jutjubu, što je apsurd jedne kolektivne organizacije jer ne znaju da objasne ni za koje linkove je neko dobio tu smešnu isplatu. Ako računamo da je najmanja moguća zarada 490 dolara na million pregleda i da Sokoj uzima 12, 5 posto, onda vam je jasno koliko su autori oštećeni u ovoj priči. Autori mogu oboriti Svetlanin youtube kanal jer vlasništvo nad fonogramima nije njeno, pričam u ime naših autora, nego je vlasništvo PGP i ostalih izdavačkih kuća, ali nam to nije bila namera i nismo radikalizovali slučaj, ipak bi bilo sramota da jedna od najvećih balkanskih zvezda nema svoj jutjub kanal".

Da li je tačno da Cecin jutjub kanal, ali i kanali mnogih drugih pevača, uopšte ne plaćaju procenat Sokoju i tako se krši zakon?

"Dok je Cecin kanal bio u KVZu, na početku je bio nepravilno kategorisan (Web asset) i na taj način su poprilično autori oštećeni jer takvom kategorizacijom sva zarada (monetizacija) je išla isključivo jutjub kanalu Svetlane Ražnatović. Deset godina imamo prašinu ne samo što se tiče Cecinog kanala nego svih kanala koji nisu postavljeni kako treba, a Sokoj ih nije klejmovao, pa tako su autori imali nula dinara od kompletne platforme. Dodao bih ono najvažnije, Connect Network se bavi zaštitom autorskih prava, isključivo kad je sinhronizacija u pitanju, individualno pravo koje Sokoj ne može po zakonu braniti, nego to uglavnom rade publisheri. Tako je u celom svetu! Šta to znači, Svetlana na svom jutjub kanalu ima podignute koncerte, uzivo izvođenja, novogodišnje programe i sve što nema veze sa prvim snimkom (fonogram) naših klijenata, na primer Milija, a za tako nešto joj treba autorska dozvola istog, koju ona ne poseduje. Znači bespravno je podigla sadržaj, monetizovala ga... Pravno 'interkativno čini delo dostupnim' i tako vrši niz povreda autorskih prava, član 17 ZASP. Usput nisu zaobišli ni KZ 198, 199 Krivični zakon, pa je tako gospodin Mili mogao i krivičnu tužbu da podnese. Član 199 Krivičnog zakona kaže 'ko neovlašćeno objavi, snimi, umnoži ili na drugi način javno saopšti u celini ili delimično autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju, računarski program ili bazu podataka kazniće se zatvorom do tri godine'. U stavu 2. ovog člana navodi se 'ako je delo iz st.1 i 2 ovog člana učinjeno u nameri pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina'. Svakako su svi ovi članovi grubo prekršeni što se tiče naših klijenata, a moram vam reći da Gospodin Mili ima preko 800 klipova na jutjub kanalu Svetlane Ražnatović koji spadaju u sinhronizovana prava (uživo, adaptacija i sinhronizacija) za koje nije dao autorsku dozvolu. I nije dobio ni jedan jedini dinar od eksploatacije istih, a mogu vam reći da je zarada bila abnormalna jer su pregledi milionski. Ako računamo da na samo million pregleda jutjub kanal inkasira najmanje 490 dolara, pa čak ide i do 1.300 dolara, onda vam je jasno koliko je naš klijent oštećen i ne samo on, nego i svi drugi koji su u našem publishing timu, a imaju veze sa Svetlaninim jutjub kanalom. Čak su bespravno podigli digitalna izdanja (deezer, spotify, tidal i ostale platforme) i koriste bespravno fonograme PGP-a, Miligrama i ostalih izdavačkih kuća. Znači da sumiramo sve o čemu smo pričali, Svetlana Ražnatović grubo krši autorska prava svih naših klijenata i niko nikada nije dobio ni dinar obeštećenja. Niko joj nije dao ni jednu autorsku dozvolu da ona može koristiti njihova sinhronizovana prava na svom jutjub kanalu".

Vladimir Marić je objasnio da bi Svetlana za nepoštovanje zakona mogla i krivično da odgovora.

Povodom ove oglsio se i PR timu Svetlane Ražnatović koji je odgovorio: "Hvala na upitu. Ceca se neće oglašavati ovim povodom dok se ne okonča sudski proces".