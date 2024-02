"OPERISALA NOS I ZADNJICU I VADILA REBRA" Karleuša o plastičnim operacijama - ovo na slici je 100 odsto prirodno!

Pjevačica Jelena Karleuša otkrila koje je sve estetske intervencije imala na licu i tijelu

Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen

Pjevačica Jelena Karleuša važi za jednu od najzgodnijih pjevačica na domaćoj estradi, a u brojnim komentarima na društvenim mrežama se može pročitati da je "mršavija nego ikad" i da je "sva izoperisana". Jelena je ranije otkrila da je stavila silikone samo u grudi, dok je na lice stavila prirodne filere, koji se vremenom obnavljaju na korekcijama.

"Nikada na licu nisam apsolutno ništa radila, samo grudi. Mnogi misle kako moja guza nije prava, ali to je sve do vježbi. Nisam neko ko ludački trenira, mnogo toga je dio majke prirode. Ona se povećava ili smanjuje u zavisnosti od toga kako dobijam ili gubim kilograme. Na svom licu sam radila samo standardne estetske tretmane koji se tiču njege kože, a kad su usne u pitanju, to je filer koji se obnavlja i koji je skroz prirodan. Zato to ne ubrajam u plastične intervencije jer to zapravo i nisu", rekla je Jelena Karleuša i dodala:

"Razumijem da postoje ljudi koji žele da vjeruju u bajke da sam ja sva od plastike, da sam vadila rebra, da je moje lice operisano, da sam od nekih plastičnih djelova. Ja sam uvijek demantovala sve te gluposti kada je riječ o mojoj zadnjici, o mojim rebrima, o mojim nogama, o mom nosu, o mom svemu".

Jelena je pre nekoliko godina u Beograd dovodila iz Turske jednog plastičnog hirurga, koji je održao kratko predavanje na temu raznih zahvata i toga kako ih on radi u svojoj klinici.