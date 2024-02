JOVANA JOKSIMOVIĆ ZAPLAKALA PRED KAMERAMA: Voditeljka se slomila, u razgovor se umiješao i Željko

Jovana Joksimović nije mogla da zadrži suze na nastupu svog supruga Željka.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/ printscreen

Regionalna muzička zvijezda Željko Joksimović, proteklog vikenda održao je spektakularni koncert u Osijeku pred više hiljada ljudi, a po prvi put u publici je imao najdražu i najslađu podršku.

Pored supruge Jovane, koja mu redovno pruža podršku na koncertima, u publici su se po prvi put našli sin Kosta i bliznakinje Srna i Ana. Koncert u Osijeku je za bračni par Jokvimović baš iz tih razloga bio veoma emotivan, a Jovanu Joksimović, jednostavno nije mogla da sakrije suze ni tokom koncerta, ni po njegovom završetku.

"Ja kad god sa njima negdje, ja uvijek plačem. Sve mi je tu tako emotivno, baš mi je posebno veče. Prvo su mi počele suze kada smo ušli na probu, pošto su ih dočekali. Pet dana pred koncert su bili uzbuđeni kada smo shvatili da će ići. Nekako je meni sve to posebno. Bila sam stvarno na mnogo Željkovih koncerata, da ne govorim o tim stotinama, ali ovo večeras je bilo divno, izdržali su, a najvažnije je to da nisu zaspali. Za svo troje je ovo prvi koncert, jer je Kosta na svakom koncertu ranije na kojem je bio zaspao i otišao bi kući prije vremena. Oduševljeni su, jer su misli da su koncerti za mnogo manje ljudi, da tu dođe par ljudi i onda tata pjeva. Sada su šokirani", rekla je Jovana emisiji "Prvi red" na televiziji K1 i otkriva kakvi su ona i Željko u njihova četiri zida i kako ih djeca doživljavaju:

"Mi smo mama i tata, ali pošto su oni rođeni sa nama takvima kakvi smo u tim profesijama mislim da je njima to sve potpuno normalno. Oni se samo sjekiraju kada ih bluruju svi, ali smo im objasnili da će doći vrijeme kada će oni donositi odluke i kada će biti zahvalni što im se ne vidi lice. To je jedini naš zahtjev koji imamo da oni odlučuju o tome kada budu dovoljno zreli da li će biti u javnosti i tone zato što su nečija djeca, nego zato što su to što eventualno budu ostvarili, ako budu željeli da se bave javnim poslom", objasnila je vodteljka.

Potom je razgovor nastavio Željko. Njegova publika jedva čeka novi album, budući da je poslednji izdao prije 9 godina.

"Pjesme postoje, album je divan, ja se nadam da će to biti do pred ljeto. Postojala je varijanta da uradimo pjesmu po pjesmu, ali ćemo vjerovatno objaviti sve kao ploču", otkrio je pjevač.

Saradnja kojoj se posebno raduju njegovi obožavaoci je ona koja je najavljena sa muzičkom zvijezdom Cecom Ražnatović. Duetsku pjesmu su dogovorili, a realizacija će se dogoditi do kraja ovog mjeseca.

"Miloš Roganović je komponovao tu pjesmu, to nije moja pjesma. Ja sam radio aranžman, dopala se pjesma i meni i Ceci. Nas dvoje smo prije 20 godina, nismo uspjeli. Trebalo je da otpevamo neku Milijevu pesmu, pa sam otpevao 'Lepi grome moj'. Nije nam se dalo da imamo neki snimak i Roganović nam je ponudio tu pjesmu. Krajem februara je snimamo", zaključio je Željko Joksimović.