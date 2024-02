"REKLI SU MI DA SAM SEBI STAVIO METAK U ČELO": Prvo obraćanje Đorđa Davida nakon što je pokosio ženu "Loše sam..."

Đorđe David održao je konferenciju za novinare nakon saobraćajne nesreće u Sjevernoj Makedoniji, kada je usmrtio ženu nakon sudara na auto-putu.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Roker Đorđe David pojavio se na konferenciji u crnini vidno utučen i slomljen, te je progovorio o tragediji koja se nedavno dogodila.

"Prvo hoću da javno da izjavim saučesće gospodinu Afrinu koji je izgubio suprugu u ovoj ružnoj priči. Njegova najveća muka je ćerka koja je sjeđela za volanom. Ona je tek nedavno položila vozački ispit i doživjela je ovo što je doživjela. Ne bih volio da sam mu u koži, i ja imam ćerku i isto tako ću poželjeti da je obradujem automobilom. Još kad sam bio klinac i sjeo za motorom rekli su mi da sam sebi stavio metak u čelo. Jako sam loše, nemam san, slike mi se vraćaju. Da bih bio jos jasniji, bitno mi je da shvatite da ono što je nekad bio blam sad je najbolja marketinška varijanta. Moje psihičko stanje je takvo, da mislim da sam najjači od svoje generacije, ali ovo me je slomilo kao šibicu. S ovom traumom ću se boriti ali trudiću se da se izborim", govorio je roker za predstavnike medija.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

"U ljudskom mozgu se lijepe slike vraćaju u toku sna, a ovo što se meni desilo vraćaće se i u snu i na javi. Nekih deset dana sam bio tamo, imao sam obavezu dok su se te glavne stvari završile. Mogu samo da kažem da sam imao veliku pomoć od samog starta od dvoje ljudi, koji su mi bili na raspolaganju 24 sata, moram da pomenem i čovjeka koji me je ugostio u svom hotelu, Zoki Ril, da nije bilo njih ne znam kako bih se sam sa sobom proveo sa svim tim slikama koje me jure. Moram da se zahvalim i gospođi Teuti predsjednici javnog tužilastva, koja je imala povjerenje u mene. Do daljnjeg ću jednom mjesečno morati da se javljam u tužilastvu u Kumanovu. Riječ 'koncert' u ovom trenutku zvuči rogobatno, ali ja moram da radim svoj posao kao što vi radite svoj. Život ne čeka i obaveze me čekaju, moram da nastavim kao da mi nije nista a djavoli me gone u cijeloj ovoj priči", rekao je Đorđe David.

Đorđe David pres konferencija povodom nesrećnog slučaja