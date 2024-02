RTS JE KAZNIO ZBOG JELENE KARLEUŠE! Lea Kiš otkrila - "Dovela sam je u emisiju, sjutradan ostala bez POLA PLATE"

Voditeljka Lea Kiš otkrila da pjevačica Jelena Karleuša svojevremeno "nije bila na spisku da uđe u RTS"

Voditeljka Lea Kiš decenijama zabavlja gledaoce u emisiji "Nedeljno popodne", a karijeru je počela na Javnom servisu. U jednom intervjuu je ispričala da joj je tadašnji direktor, Aleksandar Tijanić, smanjio platu zbog Jelene Karleuše.

"Sa svima sam u sjajnim odnosima, nikada nijesam bila ni u čijem klanu. Ja sam bila samo hrabra da sam u svakom momentu, mimo urednika, mogla da dovedem svoje goste. Aleksandar Tijanić je tada bio glavni i odgovorni urednik, zapravo direktor RTS, a Jelena Karleuša nije bila na spisku da može da uđe u RTS. Ona je bila mnogo aktuelna i popularna, kao što je i danas, i ja sam je pozvala u svoju emisiju", rekla je voditeljka i otkrila još neka imena koja su kod nje bila dobrodošla u vrijeme kada su na televizijama na kojima je radila, te iste ličnosti bile zabranjene.

"Dragana Mirković takođe nije bila poželjna na jednoj televiziji, ali ja sam je pozvala. Dobila sam kritiku, ali sam je pozvala. Ceca je bila djevojčurak kad je prvi put gostovala baš u mojoj emisiji "Da pitamo zajedno". Nikada nijesam podlegala pod uticajima i zabranama. Mnogo puta sam bila suspendovana i kažnjavana i ranije, dok sam bila u informativnom programu. Kasnije kada sam prešla na zabavu, to mi je postalo besmisleno. Zabranjena je Jelena Karleuša, evo ja ću da je pozovem. Šta može da se desi?! Emisija ide uživo. Može samo ujutru da me zove Tijanić i kaže mi da sam suspendovana i da mi je skinuto pedeset odsto od plate. Uvijek sam gledala da napravim program, da pozovem aktuelne ljude. Posljedice sam imala, ali i to je profesionalno, da imate dobru emisiju, a da sjutra nemate platu".

