"IMALA SAM 10 ADVOKATA I IZGUBILA STARATELJSTVO" Ivana Stamenković o borbi za ćerku - Potkupljivao sudije i veštake!

Ivana Stamenković Sindi je govorila o ćerki nad kojom je izgubila starateljstvo

Izvor: Instagram/sindi_models

Ivana Stamenković Sindi proživela je pakao zbog starateljstva koje je izgubila nad ćerkom.

Bivša članica grupe Models je prošle godine u emisiji otvoreno pričala o tome zašto joj je sud oduzeo starateljstvo nad ćerkom, a sada je ova tema ponovo aktuelna zbog dešavanja sa pevačicom Severinom Vučković koja vodi istu bitku kao Sindi.

Domaći mediji su pisali o Ivaninom bivšem mužu kada je pre nekoliko godina proglašen krivim jer je 2012. godine Stamenkovićevu davio i udario njenu glavu u zid, kada je zadobila lakše telesne povrede, ali uprkos tome, on još uvek ima starateljstvo nad ćerkom, koja sada ima 13 godina. Ivana i Nikola su kratko vreme proveli u braku, a onda je usledio buran razvod i dugogodišnja suđenja.

"Bukvalno sam prolazila kroz pakao. Morala sam da napravim pauzu. Naravno da mi je žao što mi se sve to u životu dešavalo. Hvala Bogu, prevazišla sam to sada, jer je Petra velika devojčica. Zaista su mi se tada dešavale te neke ružne stvari, gde nisam mogla da se posvetim karijeri i naravno da mi je u neku ruku žao. Ako ćemo iskreno, i dan-danas traje borba, s tim da je Petra velika, razume sve i imamo fenomenalan odnos. Još uvek mi nije pripalo starateljstvo. Dete može sa 15 godina da odluči samo, a ona sada ima 13. Već sada dosta vremena provodi sa mnom, jer ne može više niko da joj kaže: ‘ne možeš da budeš sa mamom’. Situacija je mnogo bolja“, rekla je ona.

Kada je upoznala bivšeg supruga, Sindi nije mogla ni da pomisli da će sa njim proživeti ovakav pakao.

"Da znaš da ćeš da padneš – ti bi seo. Da dam savet mladim devojkama da biraju ljude koji su dobri prema njima, da ih ne vode strast, polet i zaljubljenost, kao što je mene. Treba da provere sve i da su ljudski kvaliteti mnogo bitniji“, rekla ja Ivana, pa se prisetila detalja suđenja:

"Imala sam deset advokata. Svi mediji i svi ljudi su bili uz mene i hvala im na tome. Verovatno sam zbog njih i ostala normalna. Većina žena koja je prošla kroz to je imala značajne psihičke probleme i posledice svega toga. Da kucnem u drvo, ja sam super, ali sam to preživela zaista zbog ogromne podrške ljudi koji su mi pisali sa svih strana. To se, nažalost, i danas dešava, a ja sam bila među prvima kojima se to desilo. Sada je to najnormalnija stvar, to je meni pakao i katastrofa, da se uz pomoć veza, novca, potkupljivanja sudija i veštaka, trguje decom. Kada bude porasla još malo, sve će doći na svoje. To je bio najteži period u mom životu, kog ne želim ni da se sećam. Pričajući javno o tome, želela sam da se nešto desi u našem pravosuđu".