ĐANIJEV SIN SMRŠAO 42 KG NAKON ŠTO JE SMANJIO ŽELUDAC: Slađa otkrila sve detalje - "Mesec dana ništa nije jeo" FOTO

Marko Trajković, sin folkera Radiše Trajkovića Đanija i Slađe Trajković prošle godine bio je na operaciji smanjenja želuca.

Izvor: Instagram printscreen / marko_____trajkovic

Na mnogim proslavama koje su organizovali Slađa i Đani, primetino je da je njihov sin Marko vidno smršao i da izgleda bolje nego ranije, a ni on nije skidao osmeh sa lica.

Da se Marko podvrgao operaciji, potvrdila je njegova majka Slađa. "Sve je to super prošlo, hvala Bogu, on je operaciju uradio u avgustu prošle godine", započela je Slađa, pa dodala: "Sama procedura je bila kako treba, on je bio vrlo disciplinovan i tada i posle operacije. Sve to je trajalo tri dana, a kada se vratio, jako je vodio računa, prvih mesec dana nije mogao ni da jede. Nema nikakvu dijetu propisanu, jednostavno mnogo manje jede, pa i ne može."

Folkerova supruga je otkrila i kako sada Marko gleda na operaciju, ali i koliko je smršao. "On je prezadovoljan kako je sve prošlo i kako je danas, a smršao je 42 kilograma", zaključila je Slađa. Evo kako Marko sada izgleda, ali i kako je izgledao pre operacije i u detinjstvu: