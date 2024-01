OTAC ME JE OMRZO NAKON NASILNOG GUBITKA NEVINOSTI! Tatjana iz Velikog Brata: Nije hteo da čuje za mene

Tatjana Jovančević ispričala je stravične detalje silovanja i zlostavljanja koje je preživela kada je imala samo 16 godina i otkrila kako ju je otac nakon toga omrzao.

Izvor: YouTube/Kurir

Nekadašnja učesnica rijalitija Veliki Brat, Tatjana Jovančević bila je gost podkasta "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić, gde je prvi put progovorila o stravičnom zlostavljanju koje je preživela kada je imala samo 16 godina.

Tanja je tada upala u kandže porodice momka koga je površno poznavala i preživela pakao. Otkrila je stravične detalje tromesečnog zlostavljanja i silovanja, a njena životna priča rasplakala je mnoge.

"Nikada nisam imala priliku mom ocu tačno da ispričam šta se dogodilo, uvek sam to nekako krila. Tata mi nije verovao, mislio je da sam svojevoljno otišla i želela da se udam. Kada sam došla da pričam sa ocem rekao mi je: 'Ne želim da razgovaram, ruku ovoliku su gurnuli u tebe' i tu je prekinut svaki naš kontakt", otkrila je Tatjana i dodala:

"On je mene bukvalno omrznuo, kada sam želela da mu ispričam sve nije želeo. Govorio je da sam se ja udala, znate, neko ko vam je najbitniji vas gura. Pa nisam ja kriva za to što mi se desilo, pusti me da ti kažem pa me onda osudi. Ja da sam htela da se udam ne bih bežala... Pa čekaj, da si mi iz oka kanuo, ako ne poštuješ moju borbu, ma ćao, misli šta hoćeš čoveče. Ja znam kroz štas sam prošla, koliko sam se mučila... Ko god da vas ne poštuje, pre svega ne poštuje sebe. Tada sam rekla i mnogo puta u životu, idemo dalje, prošlo je. Šta god da je, prošlo je, bitno da sam živa, ko hoće da me odbaci neka me odbaci".

Tatjanu svi pamte i po tome što joj je u mladosti amputirana noga, o čemu je govorila pred kamerama rijalitija, a onda joj je dijagnostikovan i rak dojke, zbog čega joj je jedna i odstranjena u avgustu 2021. godine. Nažalost ovo nije jedina velika tragedija koju je Tanja doživela - 1999. godine ostala je i bez brata Olivera.