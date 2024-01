PRIJA ZA 3 SATA UZELA 100.000 €, A CECA I TEA ZVIJEZDE ROMSKOG BALA! Pjevaće na UVCE u luks hotelu

Aleksandra Prijović obilježila je 2023. godinu i postala najtraženija i najpopularnija pjevačica u cijelom regionu.

Mlada pjevačica Aleksandra Prijović postigla je nevjerovatan uspjeh u karijeri i postala jedna od najtraženijih estradnih zvijezda na Balkanu. Krcate beogradske i zagrebačke Arene, prepun Čair..., a pored velikih koncerata koje je imala u sklopu turneje od "Istoka do zapada", ona je dobro zaradila i od nekoliko nastupa na privatnim slavljima.

Kako prenose domaći mediji, pojedine kompanije i biznismeni nisu žalili para kako bi doveli Priju da im svojom pjesmom uveliča slavlja, pa je pjevačica tako zaređala sa nastupima u Beogradu i za tri noći uoči dočeka Nove godine, zaradila 100.000 eura i to za po sat vremena pjevanja.

Pjevačica je nastupe po klubovima svela na minimum kako bi se u potpunosti posvetila koncertima po dvoranama u regionu i tako zaista opravdala epitet "koncertne pjevačice". Kako se navodi Prija će navodno 8. marta zapjevati i u Podgorici, i to u hali Sportskog centra "Morača" gdje su osamdesetih i devedesetih godina koncerte imale najveće estradne zvijezde tog vremena, kao što su Lepa Brena, Bijelo dugme i mnogi drugi...

Dok Prija puni dvorane, njene kolegnice Svetlana Ceca Ražnatović i Tea Tairović biće glavne muzičke zvijezde na poznatom "Romskom balu" u Sjevernoj Makedoniji, koji se održava 18. januara. Njih dvije će tom prilikom u Skoplju zapjevati nekima od najbogatijih Roma sa ovih prostora, koji žive širom svijeta.

Kako se navodi, Ceca će za ovaj nastup dobiti 50.000 eura, dok je Tea bila zadovoljna sumom od 20.000 eura. Nastupiće i Đogani fantastiko za 10.000 eura kao i Sara Reljić koja je ugovorila angažman za 5.000 eura.

Na ovom 44. tradicionalnom "Svjetskom romskom balu" u jednom od najluksuznijih makedonskih hotela u Skoplju, pored pjevača iz Srbije, pjevaće i Muharem Serbezovski, kao i romske muzičke zvijezde iz Sjeverne Makedonije: Bernat, Tarkan, Džefrina i Cita.

"Romski bal" koji organizuju Romi iz Skoplja, jedan je od najposjećenijih i najglamuroznijih romskih tradicionalnih manifestacija u Evropi i okuplja preko tri hiljade ljudi svih starosnih dobi iz cijele Evrope. Cijena karte za ovaj događaj je 3.000 makedonskih denara ili 50 eura, a pored bogate trepeze i muzike, sigurno je da će se muzičari opariti i velikim bakšišom, bez čega ne mogu da prođu slavlja ovog tipa.

Ni Ceci ni Tei ovo neće biti prvi put da pjevaju na romskim veseljima, ali će ovo biti prvi da zajedno pjevaju na istom događaju, što do sada nije bio slučaj - "Intenzivno pratim šta Tea radi i jako mi se sviđa način na koji to radi i način na koji je zamislila taj neki svoj put. To je tako lepo i pozitivno i veselo... ono što scena i traži", rekla je Ceca nedavno medijima o Tairovićevoj.

