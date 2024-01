PRVO OPTUŽBE NA RAČUN BIVŠEG PA IZVINJENJE: Britni Spirs poručila Džastinu Timberlejku "Zaljubljena sam u tvoju pjesmu"

Pop ikona Britni Spirs izvinila se svom bivšem dečku Džastinu Timberlejku zbog onoga što je napisala u svojim memoarima o njihovom odnosu.

Slavni par, Džastin Timberlejk i Britni Spirs, bio je zajedno od 1999. do 2002. godine, a pjevačica je podigla mnogo prašine objavljivanjem svoje knjige prošle godine. Spirsova je napisala da ju je pjevač nagovarao na pobačaj kada je zatrudnila, i da je učinio da izgleda kao "bludnica koja je slomila srce američkom zlatnom dečku" nakon raskida.

Juče je Britni na svom Instagramu napisala da joj je žao ako je nekoga povrijedila svojim memoarima, pa je iskoristila priliku da pohvali Timberlejkove nove pjesme. "Želim se izviniti za neke stvari koje sam napisala u svojoj knjizi. Ako sam ikoga uvrijedila, od ljudi do kojih mi je stalo, jako mi je žao. Takođe sam htjela reći da obožavam novu pjesmu Džastina Timberlejka 'Selfish", napisala je Britni.

Njemi fanovi prošle nedelje su vratili njenu pjesmu sa istim nazivom ''Selfish" iz 2011. godine na top listu, nakon što je Timberlejk izbacio novi singl istog naziva. Spirs pjevača u "The Woman In Me" kritikuje što je "izgradio karijeru" na narativu da mu je ona slomila srce, a dotakla se i spota za "Cry Me A River", u kojem je pjevač upotrebio njenu dvojnicu koja ga u spotu varu, zbog čega su nju ocrnili nakon njihovog raskida.

"Osjećala sam da u to vrijeme nema načina da ispričam svoju stranu priče. Nisam mogla objasniti jer sam znala da niko neće stati na moju stranu nakon što je Džastiin uvjerio svijet u svoju verziju. Mislim da Džastin nije shvatao moć koju je imao posramljujući me", napisala je u memoarima. Objasnila je i da je pobacila jer Timberlejk nije bio spreman da bude otac. "Rekao je da nismo spremni imati dijete u našim životima, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrzjeti zbog ovoga, ali pristala sam na to", stoji u knjizi u kojoj je Spirs optužila Timberjelka da ju je varao dok su bili u vezi.