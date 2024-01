PRIČALO SE DA JE LJUBAVNICA I DA MU JE RASTURILA BRAK: Rodila mu dijete, a prije njega ljubila je ove tatine kolege

Ljubavni život Helene Topalović obilježen je skandalima i prepun je zanimljivih detalja.

Izvor: Printscreen

Helena Topalović i njen suprug Dragan Aleksić, prije nekoliko mjeseci su postali roditelji djevojčice kojoj su dali neobično ime - Domninika. Tek što su svili porodično gnijezdo i ostavili iza sebe skandale koji su pratili njihovu vezu, par se ponovo našao u žići interesovanja kada je jedna rijaliti učesnica "oplela" po njima.

Helena nam je s njim u braku, ali nikada nije objavila njegovu glavu pošto je visok 140 cm i ima jedno 90 kilograma. Samo mu je objavila ruku da se vidi "rolex" i "cartier"... Fizički izgled je ne radi, ali gold kartica je radi - rekla je ona.

Helena se početkom septembra 2021. godine u tajnosti udala za Dragana Aleksića, bivšeg muža voditeljke Jelene Dimitirijević. Tada se pričalo da je Helena sa njim uplovila u vezu dok je još bio oženjen, dok su takođe dugo krili svoju vezu.

Inače, Topalkov zet je prije nekoliko godina bio u medijskoj žiži zbog kupovine zgrade od dvadeset spratova u Dubaiju, kako je prenio sajt 24. sedam.

Svoju suprugu obasipa skupim poklonima, a trudi se da zajedno, što češće borave na egzotičnim destinacijama.

Draganovo prvo pojavljivanje u javnosti sa Helenom desilo se spontano, kada je isplivala njihova zajednička fotografija sa aerodroma. Par je tada nakon dvonedjeljnog odmora u Egiptu čekao let za Beograd, u novembru 2020. godine.

Prije braka sa Helenom, Dragan je u braku bio sa nekadašnjom voditeljkom televizije "Happy" Jelenom Dimitrijević, sa kojom ima dijete.

Ona je jednom prilikom otkrila da sa ocem njenog djeteta nije u dobrom odnosu i da je bajka koju ćerka pjevača Milana Topalovića prikazuje na društvenim mrežama ne zanima.

- Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom - rekla je Jelena jednom prilikom za Blic, pa otkrila kako je prihvatila saznanje da joj se bivši muž oženio Helenom.

- Prihvatila je ona njega i on nju, mene to ne zanima. Ne tolerišem ružno i nedolično ponašanje oca prema djetetu. To ne prihvatam ni od jedne ni od druge strane.

Helena se nije obazirala na ovakve komentare, te je jednom prilikom otkrila tajnu srećnog braka.

- Kao prvo.. Za dobar brak potrebno je dvoje dobrih.. Živim sad, kao i uvijek, maksimalno voljena i pažena. I kao drugo.. Hvala mom najboljem suprugu i hvala mojim najboljim roditeljima na bezuslovnoj podršci. Naša sreća je postala još veća - napisala je ranije Helena na svom Instagramu.

Izvor: Printscreen

- Priča da sam ja ljubavnica je obična izmišljotina i to nema veze s vezom. Nema potrebe da se piše o njegovoj i mojoj vezi, svoju privatnost čuvam. Pošto ona (Jelena Dimitrijević, prim. aut.) neće da demantuje i tako joj odgovara, onda ću ja. Krivo mi je što sam nazvana ljubavnicom, na drugima je da demantuju, nisu demantovali, evo ja sam umjesto njih. Sa sadašnjim dečkom sam u vezi od jula ove godine, a njih dvoje dvije i po godine nisu zajedno. Godinu dana je trajala brakorazvodna parnica. Kada je zatrudnela, tada su se vjenčali. Jelena već dvije godine živi sa majkom. Nema ko šta više da mi nakači, bilo kakve afere na mene. Ja sam bila slobodna žena, on slobodan muškarac, tako da nema šta da se izmišlja - rekla je za "Srpski telegraf" Helena kada je otkriveno da je u vezi sa Draganom.

Podsjetićemo, Helena je nekad bila u vezi sa kolegom njenog oca, Slobodanom Vasićem, kao i sa Jocom Stefanovićem.