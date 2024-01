OBJAVILA POTRESAN SNIMAK IZ BOLNICE: Srpska pjevačica (41) boluje od karcinoma - muž je ostavio kad je čuo dijagnozu

Pjevačica nakon borbe sa karcinomom dojke ponovo u bolnici

Izvor: Instagram/harina_official

Pjevačica Harijeta Simić (41) iz Niša, kojoj je umjetničko ime Harina, oboljela je od karcinoma dojke, koji se proširio na vrat, a sada i na pluća.

Pjevačica je 12. januara objavila potresan snimak na Tik Toku, iz bolničkog kreveta, iz bolnice u Smederevu. Ona je na pomenutoj društvenoj mreži otkrila da se sad bori i sa karcinomom pluća. "Sada opet sve ispočetka, samo nije dojka, nije vrat, već karcinom pluća. Od ponedeljka kreće borba, poželite mi sreću jer će mi trebati", napisala je Harijeta u objavi, nakon čega su krenule da joj stižu poruke podrške.

Harijeta je ranije ispričala kako se borila sa rakom dojke, ali i da ju je suprug Vladica ostavio sedam dana nakon operacije, a odluku o razvodu saopštio joj je putem video poziva.

"Za Vladicu sam se mnogo žrtvovala, dala sam zlato u vrijednosti od nekoliko hiljada eura da vrati dugove. Dao je i on meni za ljekove, ali... Nedugo zatim sam ponovo prodala nakit kako bi on mogao da plati kiriju za stan i kupi novi kamion. Sada, nakon sedam dana od operacije i amputiranja dojke, on me zove da mi kaže da ne želi više da bude sa mnom i da je našao novu", ispričala je Harijera i dodala: "Rekao mi je da ga više ne zovem i da će se s tom djevojkom oženiti. Ostavio me je u najtežem trenutku. Iskoristio me je i ostavio. Ne mogu da vjerujem šta mi je priredio, pritom me čeka još hemioterapija i zračenja, ali njega to ne zanima".