ĐORĐE DAVID SE OGLASIO NA MREŽAMA NAKON STRAVIČNE NESREĆE! Želi da vidi porodicu stradale žene: "Ne može da dođe sebi"

Đorđe David oglasio se prvi put na mrežama nakon stravične nesreće koja se dogodila u Sjevernoj Makedoniji i u kojoj je jedna žena stradala.

Roker i član žirija takmičenja "Zvezde Granda", Đorđe David bio je učesnik lančanog sudara u Sjevernoj Makedoniji, kada je udario ženu (49) koja se šetala autoputem i koja je preminula. Roker je tom prilikom lakše povrijeđen, ugruvan je, a u bolnici u Kumanovu su mu zašili ruku. Tužilaštvo je ranije izdalo saopštenje u kom se navodi da su mu oduzete putne isprave kao i da će ostati u Sjevernoj Makedoniji dok se ne završi istraga, kada će sud odlučiti o njegovoj sudbini.

"Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva Kumanovo, stranom državljaninu koji je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nezgodi kod Tabanovca izrečene su mjere opreza - privremeno oduzimanje putnih i drugih isprava (lična karta i vozačka dozvola) za prelazak državne granice i obaveza da se javi Sudu", obavještava Državno tužilaštvo u Skoplju, prenijeli su makedonski mediji.

Njemu je urađen i alko test i ustanovljeno je da nije bio pijan. David je teško podnio to što je žena preminula, a kako prenose domaći mediji roker ima potrebu da se vidi s njenom porodicom.

"Đorđe i dalje ne može da dođe k sebi zbog svega što se dogodilo. On samo ponavlja da mu je jako žao zbog svega i da u životu nije psa zgazio. Rekao je da će svaku odluku suda prihvatiti i da samo želi da se ova agonija završi. Ima potrebu da se vidi sa porodicom nesrećne žene i da im lično kaže da mu je krivo. To više nije isti čovjek. On, koji je uvek nasmijan, vedar i veseo, sada je utučen i totalno se promijenio. Ne bježi do odgovorornosti, ali više od svega želi da upozna i da se sretne sa porodicom preminule žene", rekao je neimenovani izvor.

Sada se roker oglasio prvi put od tragedije na društvenim mrežama i podijelio poruku koju mu je uputila mlada pjevačica kojoj je muzičar mentor u muzičkom takmičenju.

"Svu ljubav i podršku šaljem svom mentoru, čovjeku koji je nebrojeno puta pokazao svoju humanost i ljudsku veličinu. Zaista mi je žao što prolazi kroz tako mračno vrijeme, ali njegovo srce i duša su toliko pošteni. Želim da izjavim saučešće porodici poginule u ovom tragičnom događaju. Neka im Bog da snage da prebrode ove teške dane", piše u objavi, a Đorđe joj se zahvalio: "Hvala, sine moj".

