"PREDLAŽEM JOJ SA ODE KOD PSIHIJATRA" - Tamara udarila na Jovanu Jeremić! Otkrila šta je uradila s izvađenim SILIKONIMA

Tamara Đurić pojavila se prvi put pred kamerama nakon što je izvadila silikone iz grudi, te otkrila šta je uradila s implantima, ali i još jednom potkačila Jovanu Jeremi.

Izvor: TV Pink/screenshot

Starleta Tamara Đurić važila je za jednu od žena s najvećim silikonskim grudima koje je rado svuda pokazivala, a onda je na iznenađenje mnogih odlučila da ih izvadi i pokaže prirodno izdanje, koje joj brutalno stoji. Sada se po prvi put pojavila u javnosti nakon intervencije i progovorila o nedavnoj operaciji smanjivanja grudi.

"Ognjenova želja je oduvek bila da se vratim na staro, govorio mi je "bila si lepša pre", a lepota je u oku posmatrača. U mom slučaju, ja sam se jednog jutra probudila i shvatila da mi ne trebaju toliko velike grudi. Ranije sam pričala na tu temu, smetalo mi je što se haljine svetskih dizajnera šiju proporcionaln, problem je bio što sam dole XS, a gore XL", rekla je Tamara, a potom nasmejala sve u studiju:

"Moje grudi su i dalje tu, a silikonski implanti su na ormanu, skupljaju prašinu. To je jedan pehar mog života, ja sam sa njima živela i ne kajem se što sam ih imala, a sad se oslanjam na harizmu", rekla je ona u emisiji Amidži šou.

Tamara i Jovana Jeremić pre nekoliko meseci imale su medijski rat zbog navodnih pretećih poruka koje je voditeljka dobila i za to optužila Đurićevu, a starleta je sada dobila zadatak da prokomentariše voditeljku.

"Rekao si dama. Šalim se. Mi se nismo svađale, ona je mene tužila zbog neke poruke koju je dobila na društvenim mrežama, da su joj neki moji ljudi pretili, zbog Maje Marinković, da sam im ja dala njen kontakt... Onda su mene zvali iz policije i ja sam šaljivo rekla da nije prvi april. Poslala sam joj poruku da nemam veze sa tim, da se ogradim, mislila sam da se stvarno uplašila, dok nisam videla da je ona stvarno jedan šaljivdžija", počela je Tamara i nastavila:

"Posle toga je sa mnom u super odnosima, javlja mi se, čak me je zvala u emisiju. Mislim da je super za ekranizaciju, da je smešna, odnosno duhovita... Bez obizira na svu tu njenu ludost po sceni, dopire do velikog broja ljudi i sve što se kaže u njenoj emisiji dođe do naroda, bez obzira na način na koji to radi".

Na Ognjenovo pitanje šta bi Jovana trebalo da promeni na sebi, Đurićeva je osula paljbu: "Ja bih joj predložila da ode kod psihijatra. To je rad na sebi. Njoj je potreban psihijatar, i to ne neuropsihijatar, nije to toliko podignuto na taj nivo. Ona je bipolarna ličnost, u smislu danas me tuži, a onda mi posle kaže da nije tako, da su joj moji neki ljudi pretili. Menja raspoloženja. Ona treba samo psihički da radi na sebi. Možda ona i ja samo nemamo isti smisao za humor. A što se tiče fizičkog izgleda, ne mora ništa. Vidim da trenira, ništa nije radila na sebi od operacija", rekla je starleta.