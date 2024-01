PRVO OGLAŠAVANJE BOKIJA 13 NAKON PETE OPERACIJE! Nakon zatvora završio u bolnici - "Trajalo je između tri i četiri sata"

Boki 13 se oglasio nakon pete operacije.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović,Instagram/boki13official

Nekadašnji voditelj i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 operisan je u nedelju, 14. januara, i to peti put, a sada se oglasio za domaće medije i otkrio kako se oseća.

Podsetimo, on je uhapšen u junu 2020. godine u slučaju "Reket" i osuđen je na devetogodišnju kaznu koju je do nedavno služio u zatvoru "Idrizovo". On je pušten je iz zatvora, a razlog je njegovo loše zdravstveno stanje. Kako je sada otkrio, operacija je zahtevna i trajala je čak četiri sata.

"Nemam snage, ali okej, oporavljam se. Vadili su mi sada dva lipoma, posledica od operacija, na dve strane na abdomenu. Operisao sam se na Državnoj klinici, a operacija je trajala između tri i četiri sata, lipomi su uklonjeni i sada sam u zavojima, što je normalno", istakao je Boki.

On je dodao da je otpušten iz bolnice i da je na kućnom lečenju trenutno.

"Sve je dobro prošlo, iskreno se nadam da ih više neće biti. U nedelju je bila operacija, a juče sam pušten iz bolnice, sada sam kod kuće", rekao je Boki.