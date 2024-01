BOKI 13 MORA NA HITNU OPERACIJU! Pjevača nakon zatvora čeka PETI ZAHVAT - zdravlje mu je ugroženo, oglasila se MAJKA

Pjevač Boki 13 čeka petu operaciju.

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 uhapšen u junu 2020. godine u slučaju "Reket" i osuđen je na devetogodišnju kaznu koju je do nedavno služio u zatvoru "Idrizovo". On je pušten je iz zatvora, a razlog je njegovo loše zdravstveno stanje.

Krivični sud je pregledao njegove ljekarske izvještaje, zbog čega je odlučio da ga pusti iz zatvora. Njegovo zdravlje je ugroženo, a pjevača očekuje peta operacija. Potvrdu za to mediji su dobili od njegove majke Jasminke Jovanovske, koja ističe da operacija nosi svoje opasnosti.

"Da, primljen je na kliniku i očekuje se početak operacije. Operacija je uklanjanja lipoma, posledica ranijih operacija, a radi se na Državnoj klinici", kaže Jovanovska.

"Svaka operacija nosi svoju opasnost, s obzirom da je Bojan do sada pet puta operisan. Nažalost, nema poboljšanja zdravstvenog stanja, posle ove operacije moraće da se liječi na odgovarajući način. Oporavak će se nastaviti, s obzirom na to da preporuke ljekara to nalažu", dodaje Jovanovska.

