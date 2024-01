"MJESEČNI TROŠKOVI SU MI PREKO 50.000 €" - Baka Prase samo na hranu daje 10.000 eura: Živim tako, jer mogu! Kraj priče!

Baka Prase je u jedno od svojih klipova otkrio koliko iznose njegovi mjesečni troškovi, kao i na šta sve daje novac.

Izvor: YouTube/Printscreen/Baka Prase

Popularni jutjuber, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase nedavno se preselio iz Beograda na vodi u luksuzni stan od 300 kvadrata, koji, kako je naveo, košta 2.000.000 eura. On je tada objavio snimak nove nekretnine i pokazao svaki kutak stana koji po svemu sudeći nije u njegovom vlasništvu, već ga iznajmljuje.

Sada je na mrežama isplivao snimak na kom Bogdan govori o svojim mjesečnim troškovima i otkriva koliko svaki mjesec novca potroši kao i šta sve plaća.

"Imam lizing za BMW-a to je mjesečno otprilike 3.500 eura, ne znam tačno. Imam rentu stana i sve troškove koji idu uz stan, nek bude oko 6.000, hrana svaki dan 300 do 500 eura, kažem to jer zovem sve da ne bih jeo sam, imam novca i mogu da plaćem te ručkove, nije mi problem. Troškovi hrane mjesečno su mu 10.000 eura, što je pretjerano, ali tako živim, jer tako mogu, kraj priče. Mjesečni troškovi su mi preko 50.000 eura, ljudi možda neće da vjeruju u to, ali vidi se i po klipovima koliko para dajem. Moji mjesečni troškovi su surovi, surovo veliki", rekao je Baka u jednom od svojih lajv uključenja.

Bogdan je nedavno iznenadio bliskog prijatelja i saradnika kom je za vjenčanje kupio automobil od 50.000 eura, dok se njegova djevojka Anja Blagojević za novogodišnje praznike pohvalila jelkom od 1.500 eura - "Dva dana sam kitila ovu divovsku jelku", otkrila je ona tada.