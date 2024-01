PRIVEDEN ACA LUKAS! Krenuo na Kopaonik, zaustavila ga saobraćajna policija - Odveden na ispitivanje!

Policija je privela Acu Lukasa kada je krenuo na nastup, prenose domaći mediji.

Kako prenose domaći mediji, pevač Aca Lukas, navodno je priveden tokom noći, jer nema vozačku dozvolu, zbog ranijih prekršaja. Kako se navodi on je krenuo na Kopaonik na zakazani nastup, ali su ga kod Brusa zaustavili saobraćajni policajci, nakon čega je odveden na dalje ispitivanje.

Lukas svoj privatan život nikada nije naročito skrivao od javnosti i fanove, te o svemu bez trunke zadrške nerijetko govori za medije. O svom životu je napisao knjigu, ali i snimio film, a nakon priče o majci, Lukas je otvoreno govorio i o porocima koje nikada nije krio.

Svako drugi, da je na njegovom mjestu, rekao bi da se kaje što je na kocki izgubio milione, ali Aca Lukas je tada naveo da stoji iza svojih postupaka i poroka, pa je u jednoj ispovijesti za domaći medij izjavio da se opet rodi, sve bi isto radio.

"Postoji sajt koji je pravio studije o tome koliko su VIP ličnosti na Balkanu potrošile na kocki, pa sam tu obuhvaćen i ja. Piše tamo da postoji neki Aca Lukas iz Srbije, velika zvijezda, bio je ranjavan. Piše da sam 70 miliona dolara potrošio na kocki. Moram ti priznati da su skoro, pa pogodili, malo više sam ja s******. Ne kajem se. U životu se nikada ne kajem. Kajao bih se kada bih pravio neke krucijalne greške. Kada bih se ubio, to jest da sam se ubio, to bi značilo da se kajem, ali evo me tu sam, živ sam", govorio je Aca i otkrio da je jednom računao koliko je izgubio na kocki i da je to bila suma da je mogao da kupi jedno beogradsko naselje:

"Neki mi kažu: 'Prokockao si stan u Beogradu'. Čovječe, mislim se u sebi, druže moj, kamo sreće da sam prokockao samo stan. Ja sam prokockao jedno beogradsko cijelo naselje. Jedno debelo naselje, ono najskuplje. Ali dobro, šta ćeš, to sam ja. Sam sam ih i zaradio, sam sam ih i prokockao. Nisam dužan 70 miliona, to je moj novac, zaradio sam i više od toga. Obezbijedio sam djecu. Svi imaju sve što im treba. Ja sam život kreirao za sebe, moja djeca imaju sve što treba da imaju".